Albert Heijn app uitgebreid met ‘Mijn Bonus Box’: persoonlijke aanbiedingen

Albert Heijn heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de Albert Heijn app, die ook wel Appie wordt genoemd. Met de nieuwe ‘Mijn Bonus Box’ kun je zelf kiezen van welke persoonlijke aanbiedingen je gebruik wilt maken.

Mijn Bonus Box in Albert Heijn app

Supermarktketen Albert Heijn start deze week met een vernieuwde vorm van de persoonlijke bonusaanbiedingen. Tot nu toe zocht Albert Heijn die zelf voor je uit, waarbij je in tegenstelling tot de rest van de klanten extra voordeel kreeg op bepaalde producten. Bijvoorbeeld omdat die bij je koopgedrag passen, om te proberen of omdat je ze vaak of graag koopt. Dat idee gaat niet helemaal verloren, maar de persoonlijke bonusaanbiedingen worden wel in een nieuw jasje gestoken.

Vanaf deze week stuurt Albert Heijn je niet meer de persoonlijke aanbiedingen voor de Bonus in de mail, maar maak je gebruik van de Albert Heijn app, ofwel Appie. Hier vind je in het tabblad ‘Bonus’ een groot vlak waar je geattendeerd wordt op de ‘Mijn Bonus Box’. Je krijgt vervolgens tien aanbiedingen te zien die mogelijk interessant zijn voor je. Je kunt zelf er 5 kiezen die jij interessant vindt, en vervolgens kunt activeren. De week erna kun je weer vijf andere persoonlijke aanbiedingen kiezen. Op deze manier wil Albert Heijn je meer keuze geven in de aanbiedingen, bovenop de standaard Bonusaanbiedingen.

Zoals gezegd start de supermarkt deze week ermee. Om de ‘Mijn Bonus Box’ te gebruiken dien je te beschikken over de nieuwste versie van de app. Ook dien je een persoonlijke bonuskaart te hebben. De gekozen aanbiedingen zijn geldig tot het einde van de week.

Leestip: De grote weer-app test 2020: dit is de beste weer-app