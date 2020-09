Albert Heijn-app wordt bijgewerkt met 3 nieuwe functies: dit zijn ze

Supermarktketen Albert Heijn heeft een nieuwe update uitgerold voor de eigen Albert Heijn app, die voorheen bekend was als Appie. Er zijn drie nieuwe functies toegevoegd, die het gebruik van de app nog beter maken.

Nieuwe functies voor Albert Heijn app

In de Google Play Store staat een update klaar voor de Albert Heijn app. Gebruikers krijgen na de update direct te zien of je de gekozen boodschappen thuis kunt laten bezorgen. Ook wordt getoond of je gebruik kunt maken van een Pick Up Point bij je in de buurt.

We blijven nog even bij de verbeteringen voor de thuisbezorging. Je kunt vanaf nu een nieuwe bestelling toevoegen aan een bestelling die je eerder al hebt geplaatst. Zo kan voorkomen worden dat je een dubbele bestelling plaatst, zo stelt de supermarkt.

Een andere verbetering zien we terug bij de Bonus-aanbiedingen. Vanaf versie 7.10.1 krijg je betere informatie te zien over de beschikbaarheid van producten. Bonusproducten zijn ook beter te herkennen in de nieuwe versie van de Albert Heijn app. Denk aan duidelijke oranje kleuren, waaronder bij de ‘voeg toe-knop’, waar deze normaal blauw is.

