Albert Heijn stopt met AH To Go app: verhuist naar AH app

Naast de eigen applicatie van de Albert Heijn heeft de supermarktketen ook nog de AH To Go app. Nu nog wel, want dat gaat al op hele korte termijn veranderen. We moeten afscheid nemen van de AH To Go app.

Albert Heijn stopt met AH To Go app

De AH To Go app werd in februari 2017 uitgebracht, en houdt binnenkort op te bestaan. De applicatie maakte het mogelijk om te sparen voor gratis producten, zoals broodjes, sapjes of een kop koffie. Daarbij kon het persoonlijke aanbiedingen voorschotelen, maar de functionaliteit gaat verhuizen. Albert Heijn heeft bekend gemaakt dat het stopt met de AH To Go app.

Vanaf 1 januari 2021 zal de applicatie niet meer werken. In plaats daarvan kun je voortaan sparen voor gratis producten, via de eigen AH app, voorheen bekend als Appie. De gespaarde punten vervallen daarmee wel per 31 december 2020, zo meldt de supermarkt. Om dit te compenseren kun je tussen 11 januari en 28 februari 2021 bij de AH To Go winkel een gratis kop koffie halen door je bonuskaart te scannen. Dit werkt niet bij de vestigingen in BP-tankstations.

Vanaf de nieuwe datum wordt het mogelijk om te sparen via de AH app. Je kunt dan sparen voor dezelfde dingen.