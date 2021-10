Albert Heijn Premium aangekondigd: nog meer voordeel op je boodschappen

Supermarktketen Albert Heijn heeft Albert Heijn Premium aangekondigd. Dankzij de Mijn AH app kun je hiermee van nog meer voordeel profiteren.

Albert Heijn Premium

Een nieuwe stap in supermarktland; Albert Heijn Premium. Met het nieuwe abonnementsplan kan voor 12,00 euro per jaar nog meer korting verkregen worden op de boodschappen. Daarnaast spaar je sneller voor acties en Air Miles en kun je profiteren van verschillende voordelen.

Albert Heijn omschrijft het abonnement op 10 procent korting op alle biologische producten, dubbele spaarzegels, koopzegels en Mijn AH Miles. Daarnaast kun je in je persoonlijke Bonus Box tien, in plaats van vijf aanbiedingen selecteren, en krijg je tien procent korting op de Bezorgbundel. Klanten kunnen ook korting krijgen op bijvoorbeeld Select van Bol.com en Gall & Gall.

Volgens de blauwe supermarkt is dit een nieuwe innovatieve stap in de digitalisering van het klantprogramma. Via de Mijn AH app kun je een bereken-tool gebruiken, waarbij je kunt zien of Albert Heijn Premium voor jou lonend is. Het afsluiten van Premium kan ook gelijk via de app.