Stellarium Mobile: verken de sterrenhemel met deze perfecte gids

Stel je voor dat je de sterrenhemel op een heldere nacht bekijkt, maar je weet niet waar je precies naar kijkt. Dat is wat de Stellarium app voor je kan doen! Van sterrenbeelden tot planeten en zelfs satellieten zoals het ISS.



Sterrenkaart op je smartphone

Je kunt een nauwkeurige simulatie van de nachtelijke hemel voor elke datum, tijd en locatie bekijken. Duik in een collectie van sterren, nevels, melkwegstelsels, sterrenhopen en andere deepsky-objecten. Je kunt zelfs inzoomen op realistische Melkweg- en Deep Sky Objects-afbeeldingen.

Met Stellarium kun je de vormen en illustraties van de sterrenbeelden voor verschillende hemelculturen selecteren en ontdekken. Deze optie vind je terug in het menu onder hemelculturen waar je tevens een uitleg kunt vinden.

Stellarium biedt ook een simulatie van het landschap en de atmosfeer, compleet met realistische zonsopgang en zonsondergang. Bovendien laat de app je de 3D-weergave van de belangrijkste planeten van het zonnestelsel en hun satellieten zien. Dankzij de nachtmodus (rood) kun je de aanpassing van je ogen aan de duisternis behouden en ook kunstmatige satellieten, waaronder het internationale ruimtestation, volgen. Open dan niet per ongeluk een andere app anders ben je je nachtzicht weer kwijt.

Stellarium Mobile biedt ook in-app aankopen waarmee je kunt upgraden naar Stellarium Plus. Met deze upgrade toont de app objecten zo zwak als magnitude 22 en worden geavanceerde observatiefuncties ingeschakeld. Je krijgt toegang tot een enorme collectie sterren, nevels, melkwegstelsels, sterrenhopen en andere deepsky-objecten. Plus mocht je deze in huis hebben dan kan je je telescoop bedienen via Bluetooth of WiFi. Daarvoor moet de telescoop wel compatibel zijn met het NexStar-, SynScan- of LX200-protocol.

Of je nu een aspirant-astronoom bent of gewoon de nachtelijke hemel in zijn volle glorie wilt bewonderen, Stellarium is de perfecte metgezel voor je astronomische avontuur. Download de app in de Google Play Store, richt je telefoon op de lucht en begin met ontdekken.