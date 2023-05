Google toont nieuwe Pixel Tablet: dit moet je weten

Een nieuwe telefoon, foldable én een nieuwe tablet. Het is een drukke aankondigingsdag bij Google. Dit is de nieuwe Pixel Tablet, waar we nu kennis mee kunnen maken.

Google Pixel Tablet officieel

We hebben in de afgelopen tijd al het één en ander voorbij zien komen over de nieuwe Pixel-modellen. Denk aan de Fold en de 7a. Dit geldt ook voor de Pixel Tablet. De nieuwe gadget van Google is nu officiee aangekondigd. Je kunt een optioneel charging speaker dock aanschaffen, waarmee je deze dus ook een prominente plek kunt geven in je huishouden.

De Pixel Tablet is voorzien van de Tensor G2 chipset en biedt zowel aan de voor- als aan de achterkant een 8 megapixel camera. De tablet van Google krijgt daarbij een 11 inch LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels. Er zijn quad-speakers, Bluetooth 5.2 en een 27Wh accu. Deze batterij wordt standaard tot 90 procent volgeladen, om zo de batterij minder te belasten. Je kunt dit zelf wel ophogen, mocht je dit wensen. Je kunt kiezen uit een variant met 128GB interne opslagruimte, of 256GB. Er is standaard 8GB aan werkgeheugen.

Je kunt de Google Pixel Tablet ook in Nederland aanschaffen. De prijs van de tablet begint bij een prijs van 679 euro. Je krijgt dan het dock ‘cadeau’. Voor honderd euro meer (779 euro) krijg je de 256GB-versie. Je kunt kiezen uit een olijfgroene kleur, maar ook uit porselein, wat lijkt op een beige kleur. Vanaf 20 juni is het apparaat verkrijgbaar.