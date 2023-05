‘Canon wil samenwerken met smarthonefabrikant’: wie wordt het?

Naar verluidt wil camerafabrikant Canon samenwerken met een fabrikant die smartphones uitbrengt. We zagen dit eerder al bij Hasselblad, Zeiss en Leica, en nu zou dus ook Canon willen volgen.

Samenwerking tussen Canon en smartphonefabrikant?

Bronnen uit China melden dat Canon op zoek is naar een smartphonefabrikant om samen mee te werken. Hiermee komt het van camera en printers bekende merk in het rijtje van verschillende andere bedrijven. Zo werkt Hasselblad al samen met Oppo en OnePlus en vind je bij Xiaomi de samenwerking met Leica. Eerder had Huawei al een samenwerking met Leica, maar die samenwerking is enige tijd geleden al gestopt. Ook Zeiss werkt samen met het Finse HMD Global/Nokia. Sony werkt niet nadrukkelijk samen met een andere fabrikant, maar gebruikt natuurlijk de Alpha-functies uit het eigen bedrijf. Onder de naam Alpha bedient Sony de fotografen en dergelijke.

Canon zou nu dus aan het inventariseren zijn om samen te werken met een fabrikant van smartphones. Het is niet duidelijk met welke fabrikant Canon zou willen samenwerken en of er al een knoop is doorgehakt.

Er zijn verschillende fabrikanten die nog niet samenwerken met een camerafabrikant. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Apple, Samsung, Google, Motorola en enkele Chinese fabrikanten als Honor, Huawei en Realme. De kans dat het Apple, Samsung of Google wordt lijkt vrij klein. Mogelijk horen we binnenkort bij welke fabrikant de naam ‘Canon’ achterop de telefoons zal pronken.