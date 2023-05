NOS app krijgt ‘Persoonlijk nieuws’ en nieuwe instellingen na update

Een nieuwe update staat klaar voor de NOS app. De applicatie krijgt een sectie waarmee je toegang krijgt tot persoonlijk nieuws. Dit nieuws wordt speciaal voor jou gebundeld.

NOS app met persoonlijk nieuws

In de Google Play Store kun je een update downloaden voor de applicatie van de NOS. De nieuwe versie van de app brengt een sectie voor persoonlijk nieuws. Op deze pagina worden nieuwsberichten getoond die voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Daarbij wordt ook nieuws uit de regio getoond. Hiervoor kun je in de NOS app zelf aangeven uit welke regio je het nieuws wilt zien. Je kiest hierbij de regionale omroep van keuze. Vanuit dit scherm kun je ook snel de notificaties beheren voor de wekdienst, sport of het nieuws.

De rubriek-pagina’s die je normaal onder ‘Meer’ terug kon vinden, is verplaatst. Deze vind je voortaan terug via de knop rechtsbovenin, via het tandwiel. Daar kun je verschillende instellingen aanpassen, en vind je er bijvoorbeeld de dyslexie-weergave. Ook kun je de persoonlijk nieuws-pagina uitzetten als je deze niet wilt.