RTL Nieuws app: update brengt handige feature en puzzels

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de applicatie van RTL Nieuws. De app wordt uitgebreid met fijne verbeteringen en nieuwe functies.

RTL Nieuws app met puzzels

Er staat een nieuwe update klaar voor de RTL Nieuws app. Een enorme update is het niet per definitie, maar wel een fijne verbetering. Er wordt immers een handige feature toegevoegd, en we zien ook een nieuwe functie die je nu kunt gebruiken.

De app van RTL Nieuws laat je vanaf nu zien of je een artikel reeds hebt gelezen. Dit geldt niet alleen voor artikelen, maar ook voor video’s. Als je deze al hebt bekeken, dan wordt dit aangegeven met een markering.

Foto: RTL Nieuws

Zoals gezegd is er ook een nieuwe functie terug te vinden in de RTL Nieuws app. Ben je toe aan wat ontspanning, dan kun je aan de slag met verschillende puzzels. Zo heb je bijvoorbeeld de keuze uit een woordzoeker, kruiswoordpuzzel of een sudoku.

De update naar versie 5.11 kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.