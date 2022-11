NOS app krijgt update voor WK voetbal in Qatar

Het WK voetbal staat op het punt van beginnen. De eerste wedstrijd staat gepland voor aanstaande zondag. De NOS app is nu aangepast voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, met een speciale sectie voor het WK.

NOS app: update voor WK voetbal

Komend weekend begint het WK voetbal in Qatar. Er is veel om te doen, vanwege de schending van mensenrechten in het gastland. Om die reden lijkt de oranjevreugde ook wat meer ingetogen en besteed niet ieder merk er net zoveel aandacht aan als in voorgaande jaren. Van het weekend verscheen al een mooi overzicht op DroidApp met de beste WK 2022 apps.

De NOS app is voorzien van een update waarbij ook deze nieuws-app helemaal klaar is voor het FIFA WK voetbal. Na de update ben je helemaal klaar om het sportevenement te volgen. Je bereikt deze via de navigatiebalk waar je de optie ‘Sport’ kunt kiezen. Vervolgens vind je er een snelkoppeling in een paarse balk naar het WK. Je krijgt het laatste nieuws en snelkoppelingen naar de liveblogs en livestreams van alle wedstrijden. Je kunt je abonneren op een livestream, waarmee je een melding krijgt als de wedstrijd start. Wanneer je halverwege de livestream opent, kun je dankzij de hoogtepunten de highlights van de wedstrijd bekijken.

Verder vind je er een overzicht met de komende wedstrijden en natuurlijk de standen. In de agenda zie je direct welke gebeurtenissen er rondom het WK gepland staan. De update wordt uitgerold via de Google Play Store.