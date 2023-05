De vergeten telefoon: Nokia 7650

We gaan in deze editie van ‘De vergeten telefoon’ terug naar het jaar 2002. Alweer eenentwintig jaar geleden kwam Nokia met de eerste telefoon die voorzien was van een camera. We nemen je mee terug in de tijd, in deze nieuwe editie.

Nokia 7650

Eigenlijk best opvallend dat we de Nokia 7650 nog niet eerder hebben besproken in ‘De vergeten telefoon’. Er is namelijk nog wel het één en ander te melden over dit paradepaardje van de Finse fabrikant. Niet alleen was dit de eerste mobiele telefoon met het Symbian Series 60 besturingssysteem, het was ook de eerste Nokia-telefoon met een camera. We bespreken hem vandaag in onze wekelijkse rubriek.

De Nokia 7650 was een slider-telefoon met een groot kleurendisplay van 2,1 inch. Het had een resolutie van 208 x 176 pixels en kon maximaal 4096 kleuren weergeven. De telefoon had ook een ingebouwde digitale camera van 0,3 megapixels. Hiermee was de Nokia één van de eerste telefoons, waarbij je de beschikking had over een camera. Dat was natuurlijk uniek, maar de beeldkwaliteit was niet bepaald om over naar huis te schrijven. Zo werden foto’s vaak als ‘wazig’ bestempeld.

Wat de Nokia 7650 eveneens bijzonder maakte, was het besturingssysteem. We konden de 7650 zien als een soort van smartphone. De telefoon was namelijk het eerste toestel dat beschikte over Symbian Series 60 als OS. Dit gaf de telefoon veel meer functies dan andere mobiele telefoons van die tijd, zoals de mogelijkheid om e-mails te verzenden en ontvangen en te surfen op het internet. Uiteraard kon de telefoon ook gebruikt worden voor het beluisteren van muziek.

De Nokia 7650 was ook één van de eerste telefoons die gegevens konden uitwisselen via Bluetooth, wat een revolutie betekende voor de manier waarop gegevens gedeeld konden worden. Het was ook compatibel met de populaire Nokia PC Suite-software, waarmee gebruikers hun telefoon konden synchroniseren met hun computer en hun gegevens konden beheren.

Aan boord van de Nokia 7650 was 4MB aan geheugen beschikbaar. Er was een 750 mAh batterij aanwezig om de boel in leven te houden. De 7650 van Nokia kwam op de markt voor een bedrag van rond de 650 euro.



Nokia 7650 samengevat in 3 punten