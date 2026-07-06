Updates voor Motorola Razr Fold, OnePlus 15(R) en Xiaomi 17T (Pro)

Vijf toestellen worden bijgewerkt met een nieuwe update. De smartphones die geüpdatet worden zijn de Motorola Razr Fold, OnePlus 15, OnePlus 15R en de Xiaomi 17T-modellen. We zien niet alleen een nieuwe security-patch, maar ook verschillende andere verbeteringen.

Updates voor Android-devices

Verschillende Android-toestellen worden geüpdatet naar een nieuwe softwareversie. Allereerst is er de Razr Fold van Motorola. Het 2000 euro kostende toestel krijgt (eindelijk) zijn eerste update. De smartphone hebben we onlangs uitgebreid aan de tand gevoeld in de Motorola Razr Fold review. Motorola belooft enkele stabiliteitsverbeteringen, samen met de beveiligingsupdate van mei. De vorige patch was die van maart.

Xiaomi rolt voor de Xiaomi 17T en de Xiaomi 17T Pro ook een update uit. In de changelog wordt gerept over verschillende verbeteringen, stabiliteitsoptimalisatie voor de camera en bugfixes voor de WiFi-verbinding. Xiaomi houdt de toestellen op de beveiligingspatch van mei.

OnePlus

Dan is er nog OnePlus. Hoewel het qua nieuws rondom de fabrikant alle kanten op gaat, over het vertrek uit Europa, gaan de updates gewoon door alsof er niets gebeurt. Dat is goed nieuws. De OnePlus 15 en de OnePlus 15R worden allebei bijgewerkt naar softwareversie OxygenOS 16.0.8.300. De changelog van deze update hebben we hieronder voor je neergezet.

Tot in het kleinste detail.

Je kunt je apparaat nu tegelijkertijd verbinden met twee sets Bluetooth-oortjes, elk met een eigen instelbaar volume, waardoor je gemakkelijk audio met iemand anders kunt delen.

De Weer-app toont nu maanopkomst, maanondergang en maanfasen op de startpagina, zodat je altijd op de hoogte bent van de huidige maancyclus.

In de buitenmodus kun je nu snel schakelen tussen apps door je favoriete apps vast te pinnen aan de statusbalk onderaan, zodat je ze sneller kunt openen.

Game Capture biedt nu screenshots in 2K-resolutie voor extra detail. Je vindt deze functie in “Game Assistant – Tools – Game Capture – 2K Hyper Resolution screenshot”.

In de categorieënweergave van de app-lade is nu een sectie ‘App-suggesties’ toegevoegd, die je meestgebruikte apps slim markeert voor snellere toegang.

Beveiliging en privacy

Je kunt nu met één tik de ‘Toegankelijkheids’-machtigingen uitschakelen. Als apps die van onofficiële bronnen zijn geïnstalleerd risicovolle acties proberen uit te voeren, verschijnt er een pop-up met een waarschuwing waarmee je de betreffende machtiging snel kunt intrekken.

Integreert de Android-beveiligingspatch van juni 2026 om de systeembeveiliging te verbeteren.

Xiaomi 17T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro

Motorola Razr Fold Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

OnePlus 15R Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 499,00 euro

OnePlus 15 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 779,00 euro