Xiaomi 17T Pro review: fantastisch toestel, maar is het een logische keuze?

Eerder dan aanvankelijk werd gedacht, kwam Xiaomi onlangs met de introductie van de Xiaomi 17T-serie. Eén van deze toestellen is de Xiaomi 17T Pro. Deze nieuwe smartphone hebben we de afgelopen weken uitgebreid getest. Hoe bevalt deze telefoon? We zetten het allemaal voor je op een rij in de review.

Onze ervaringen met de Xiaomi 17T Pro

In mei reisde DroidApp af naar Wenen, om aanwezig te zijn bij de persconferentie van Xiaomi. In de Oostenrijkse stad stond namelijk de nieuwe Xiaomi 17T-serie centraal. Opvallend, aangezien eind vorig jaar in München nog de Xiaomi 15T-serie aangekondigd werd. Toch vond Xiaomi het nu al tijd voor een opvolger.

Volgens Xiaomi is de releaseplanning aangepast zodat de Europese introductie gelijk loopt met die in China. Niet zelden worden toestellen eerst voor China uitgebracht, waarna ze maanden later pas in Europa verschijnen. Bij de 17T-serie is dat dus niet meer het geval. De serie bestaat uit de Xiaomi 17T en de Xiaomi 17T Pro. Die laatste hebben we de afgelopen weken uitgebreid getest. Wat we ervan vinden, lees je in deze review.

Unboxing

In de witgekleurde verpakking van de telefoon vinden we de simnaald, wat papierwerk en een USB-C datakabel. Natuurlijk wil je gelijk met je telefoon spelen zodra deze binnen is, en dus is op het scherm alvast een (plastic) screenprotector geplakt en wordt een siliconen hoesje meegeleverd.

Design en interface

In onze Xiaomi 15T Pro review van afgelopen najaar waren we al erg enthousiast over die smartphone. Nu is de vraag, kan de opvolger dit kunstje herhalen? In ieder geval qua vormgeving scoort het bij ons al punten. Wanneer je bent uitgekeken op een witte of zwarte smartphone, kun je bij Xiaomi voor nog een aantal andere kleuren kiezen. Bijvoorbeeld eentje met een paars-zwart verloop, of een blauwe. En die laatste hebben we hier op de redactie voor de review. Persoonlijk vinden we deze diepblauwe kleur echt heel gaaf, en ziet deze er goed uit. De Pro is een vrij groot toestel, wat het met één hand bedienen wat lastiger maakt.

De linker- en bovenzijde van de Xiaomi 17T Pro zijn leeg gelaten. Rechts vind je de power-button en de volumetoets. Onderaan is ruimte voor de USB-C aansluiting en zijn ook de speakers en de simsleuf te vinden. De cameramodule biedt ruimte aan drie lenzen in een iets verhoogd camera-eiland. De Xiaomi 17T Pro ziet eruit als een echte premium-telefoon en is daarnaast ook IP68-gecertificeerd, waardoor deze stof- en waterdicht is.

Xiaomi voorziet de 17T Pro van een 6,83 inch 144Hz beeldscherm. Dit AMOLED-paneel levert een resolutie van 2772 x 1280 pixels. Op zonnige dagen is het scherm perfect afleesbaar. In de vroege en late uren kan het scherm voldoende gedimd worden zodat het prettig afleesbaar is. Hierbij kun je ook nog kiezen voor een speciale modus die een oranje tint toevoegt aan het scherm, zodat het rustiger is voor de ogen. De vingerafdrukscanner in het scherm reageert snel en nauwkeurig.

Interface

Ben je al een Xiaomi-telefoon gewend, dan zal de interface niet een enorme wereld van verschil zijn. Kom je van een ander merk, dan zal het even wennen zijn. Over Android 16 ligt de eigen HyperOS skin. Deze skin is in de afgelopen jaren steeds verder verbeterd en werkt prettig in het dagelijks gebruik. Met HyperOS heb je verschillende personaliseringsmogelijkheden, waar je je prima in kunt vermaken. Denk aan een Always On Display, lichtgevende schermranden bij meldingen en natuurlijk verschillende opties voor het vergrendelscherm.

Vanaf de linkerhoek kun je naar beneden vegen en ga je naar de notificaties en meldingen, terwijl je vanuit de rechterbovenhoek naar de snelle instellingen gaat. Helaas geeft Xiaomi je niet de mogelijkheid om de oude weergave tevoorschijn te halen, waarbij deze twee zaken gecombineerd worden. Aan de zijkant van de balk kun je kiezen voor de zijbalk met snelle opties naar verschillende apps. Tevens kan een app als zwevend venster over een andere app geopend worden.

Communicatie en multimedia

Hoewel veel tegenwoordig ‘over de app’ gaat, is bellen nog steeds erg belangrijk voor veel gebruikers. Xiaomi heeft de 17T Pro voorzien van twee fysieke simkaartsloten. Daarbij biedt de smartphone ook ondersteuning voor eSIM. Kies je hiervoor, dan vervalt wel de mogelijkheid om een tweede fysieke simkaart te plaatsen.

De belkwaliteit is goed en tijdens het bellen hebben we geen problemen ondervonden. Daarbij kun je natuurlijk naast WiFi ook 5G, Bluetooth en dergelijke gebruiken. Ook hier merken we geen gekkigheid, dus precies zoals je het mag verwachten. De Xiaomi 17T Pro kan overweg met maximaal WiFi 7. Daarnaast is er Bluetooth 6.0. Internetten gaat via de eigen Xiaomi-browser, die vooraf is geïnstalleerd op het toestel. Maar uiteraard kun je ook Chrome of een andere internetbrowser hiervoor gebruiken.

Camera

Waar Xiaomi zich mee wil onderscheiden van concurrenten, is de camera. En daarvoor pakt Xiaomi flink uit. Je krijgt namelijk drie lenzen, bestaande uit de volgende opstelling: een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en een 50 megapixel periscoop-telelens. Die laatste lens laat je 5x inzoomen. Verder is er een 32 megapixel selfiecamera.

Voor de fotografie wordt weer samengewerkt met Leica. Dit resulteert onder andere in de mogelijkheid om stijlen te kiezen. Je kunt kiezen voor Leica Authentic voor meer authentieke kleuren in je foto, of voor Leica Vibrant voor meer verzadiging. Daarnaast hoef je met Leica Live Moment nooit meer een moment te missen, doordat de seconden voor het van de foto ook al vastgelegd worden. Deze feature kennen we van duurdere toestellen en van bijvoorbeeld de iPhone.

Maar hoe is de fotokwaliteit? Je kunt de gemaakte foto’s direct bekijken in de uitgebreide galerij-app van Xiaomi. We zien foto’s die erg sprankelend en verzadigd zijn. De fotokwaliteit is bij de Xiaomi 17T Pro echt wel dik in orde, zoals we dat stiekem wel gewend zijn van de fabrikant. De foto’s hebben rijke kleuren, zijn scherp en kennen doorgaans een goede doortekening. Inzoomen gaat ook goed, al is het soms wel zaak het toestel nog stiller te houden dan je normaal al doet, aangezien we soms een lichte bewogenheid zien. Naast 5x zoom kun je ook 10x zoom gebruiken. In dat laatste geval wordt er gewerkt met zowel digitale als optische zoom, met een combi van AI.

In de donkere uren is de fotokwaliteit ook prima. Inzoomen kan je dan beter wel achterwege laten. De kwaliteit gaat dan achteruit. De groothoeklens maakt redelijke foto’s, al zijn de randen niet scherp (zoals vaak met dit soort lenzen). Maar over het algemeen biedt Xiaomi ook met de 17T Pro weer een ijzersterke camera. De foto’s die we met de smartphone hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

17T vs 17T Pro

Wat opvalt is dat de camera van de Xiaomi 17T Pro vrijwel gelijk is aan die van de Xiaomi 17T. We hebben enkele foto’s met beide toestellen gemaakt, en de camerakwaliteit hiervan vergeleken. Hoe zit het met de verschillen tussen de twee modellen?

Bij de foto aan de slootkant, zien we vrij grote verschillen. Zo zien we de rode stationwagen aan de andere kant van het water. Deze is bij de 17T minder aanwezig qua rode kleur, terwijl hij bij de 17T Pro felrood is. De kleuren zijn bij het Pro-modellen meer verzadigd en het geheel oogt scherper. Bij de 17T Pro is het vaak nét wat scherper, wat we ook terugzien bij de reiger. Maar dit valt vooral op als je vergelijkingsmateriaal hebt, want de normale 17T schiet zeker geen slechte foto’s. Daarbij vinden we de lucht in de tweede foto (van het fietspad) bij de 17T net wat mooier.

Videocamera

De videocamera van de Xiaomi 17T Pro laat je uitstekende video’s maken, zo kun je hieronder zien. Je kunt kiezen uit filmen in 8K, maar ook in een lagere resolutie. Beelden zijn scherp en, afhankelijk van de gekozen opnamemodi, kun je tijdens het filmen de verschillende lenzen gebruiken. Onderstaande video hebben we gemaakt in Wenen, gefilmd in 1080p met 60fps.

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Prestaties en uithoudingsvermogen

De Xiaomi 17T Pro is voorzien van de krachtige MediaTek Dimensity 9500 processor. Waar MediaTek jaren geleden nog een negatieve naam had, heeft het Taiwanese bedrijf vandaag de dag een goede reputatie. De Xiaomi voert taken razendsnel uit en haperingen of zogenaamde lags hebben we niet opgemerkt de afgelopen weken. Ook is het geen heethoofd. De Xiaomi 17T Pro heeft altijd 12GB aan werkgeheugen. Je kunt voor de opslagruimte kiezen uit 256GB, 512GB of 1TB.

Batterij

Dankzij de 7000mAh-accu hoef je je in de praktijk weinig zorgen te maken over de batterijduur. De smartphone is namelijk voorzien van een gigantische batterij, met een capaciteit van 7000 mAh. Die batterij kun je met 100W bekabeld laden of 50W draadloos.

In de praktijk is de batterijduur van de Xiaomi dik in orde. Een screen-on-time van tussen de 6 en 8 uur is zeker haalbaar bij intensiever gebruik. Een volle dag intensief gebruik is geen enkel probleem, en als je het toestel minder vaak gebruikt, is langer ook geen probleem.

Updatebeleid

In de komende tijd kan de Xiaomi 17T Pro de nodige updates verwachten. In totaal krijgt het toestel vijf Android-upgrades en zes jaar lang beveiligingsupdates. Netjes voor deze prijs; al geven Samsung en Google hun toestellen zeven jaar updates in deze prijsklasse.

Beoordeling

Met de Xiaomi 15T Pro zagen we dat je echt niet per se voor het duurste vlaggenschip hoeft te gaan voor een goede camera en een goede batterijduur. De Xiaomi 17T Pro doet dit kunstje vrolijk over, en heeft als voordeel dat hij leverbaar is in mooie kleuren. Het scherm is goed en je krijgt lang genoeg updates.

Toch is de Xiaomi 17T op moment van schrijven 150 euro goedkoper. En die telefoon biedt ook de 5x zoomcamera, hetzelfde updatebeleid en een goede batterijduur. Zoek je een smartphone met een uitstekende camera, een lange accuduur en een premium uitstraling, dan zit je met de Xiaomi 17T Pro uitstekend. Alleen is de goedkopere Xiaomi 17T zó compleet, dat de meerprijs van de Pro niet voor iedereen de moeite waard zal zijn.

Welke je ook kiest, bij Mobiel en Belsimpel is de Xiaomi 17T Pro tot en met het einde van deze maand, 200 euro goedkoper. Ook bij Coolblue, Bol.com en MediaMarkt vind je aanbiedingen.

Wil je voor de Xiaomi 17T gaan, dan kun je daar ook nog eens 200 euro korting scoren. Dat toestel is verkrijgbaar bij Mobiel en Belsimpel met de mooie korting. Ook kun je het toestel vinden bij Coolblue, MediaMarkt en Bol.com.

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Xiaomi 17T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro