Aanwijzingen voor gratis films met advertenties in Google Play Movies

Google Play Movies lijkt een nieuwe feature te krijgen. Het gaat om de mogelijkheid om gratis films te kijken, waarbij er advertenties te zien zullen zijn. Via Google Play Films, zoals de dienst in Nederland heet, kun je al films kopen en huren.

Gratis films op komst?

Er zijn aanwijzingen gevonden in de code van de Google Play Movies app. In de nieuwste versie van de toepassing wordt het vermoeden gewekt dat er gewerkt wordt aan een nieuwe feature. Google biedt al de mogelijkheid via de videodienst om films tegen betaling te kopen en te huren. Er wordt nu verwezen naar het aanbieden van gratis films. Volgens de code gaat het om ‘honderden films met “een paar” advertenties’.

Het is wel de vraag of Google deze functie inderdaad uit gaat rollen, of dat het bij voorbereidingen blijft. YouTube biedt sinds anderhalf jaar de mogelijkheid om gratis films te kijken, maar biedt dit alleen aan in de Verenigde Staten. Mogelijk maakt Google op termijn hierover meer bekend.