KPN breidt Combivoordeel uit: voortaan ook kiezen voor Videoland

Wil je graag B&B Vol Liefde bingen, of ga je voor Goede Tijden, Slechte Tijden of een andere knaller op Videoland? Voor KPN-klanten is er goed nieuws. Dankzij uitbreiding van Combivoordeel kunnen klanten van KPN ook kiezen voor gratis Videoland.

Videoland in KPN Combivoordeel

Ben je klant bij KPN en combineer je een mobiel abonnement met vast internet? Dan heb je voortaan een extra keuze binnen Combivoordeel. Naast Netflix Basic en ESPN Compleet kun je nu ook kiezen voor een abonnement op Videoland.

Via de MijnKPN-app bepaal je zelf welke dienst je wilt gebruiken. Je kunt daarbij iedere maand wisselen. Kies je voor Videoland, dan krijg je toegang tot het basisabonnement met advertenties. Ga je liever voor sport of internationale series, dan kun je in plaats daarvan kiezen voor ESPN Compleet of Netflix Basic. Het is niet mogelijk om meerdere voordelen tegelijk te gebruiken.

Volgens KPN is de uitbreiding bedoeld om klanten meer vrijheid te geven. Zo kun je de ene maand Nederlandse series kijken via Videoland en later eenvoudig overstappen naar een andere dienst als die beter bij je kijkgedrag past.

Videoland richt zich vooral op Nederlandse films, series en televisieprogramma’s. Denk aan titels als Máxima, B&B Vol Liefde, Het Jachtseizoen: Most Wanted en Goede Tijden, Slechte Tijden. Klanten die het hoogste Combivoordeel-niveau hebben, houden bovendien de mogelijkheid om voor Videoland Premium te kiezen.

De toevoeging van Videoland komt op een opvallend moment. Sinds deze maand zijn de prijzen van internet-, tv- en vaste telefonieabonnementen van KPN voor veel bestaande klanten met 3,3 procent verhoogd. Eerder gingen ook de prijzen van mobiele abonnementen omhoog.

Daarnaast kan Videoland in de toekomst mogelijk nog interessanter worden voor sportliefhebbers. DPG Media wil namelijk de Nederlandse activiteiten van Viaplay overnemen, inclusief de uitzendrechten van onder meer de Formule 1, de Engelse Premier League en PDC Darts. Als die overname wordt goedgekeurd, verhuist dat sportaanbod naar Videoland. In dat geval zouden ook KPN-klanten die via Combivoordeel voor Videoland kiezen toegang kunnen krijgen tot deze sportcontent.

Voor nu betekent de uitbreiding vooral dat je als KPN-klant meer keuze hebt. Via de MijnKPN-app kun je eenvoudig bepalen welke streamingdienst het beste aansluit bij wat je op dat moment wilt kijken. Alles over Combivoordeel vind je op de website van KPN.