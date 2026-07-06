Zendure SolarFlow 2400 AC+ na vier maanden

In maart testten we de Zendure SolarFlow 2400 AC+ uitgebreid, een stekkerbatterij die zonneoverschot opslaat in plaats van het terug te leveren. Inmiddels draait het systeem vier maanden bij ons in huis. Tijd om te kijken hoe het bevalt als het maandenlang z’n werk doet.

Vier maanden in gebruik

In onze review noemden we de installatie al een prettige ervaring. Plug-and-play, binnen tien minuten klaar en geen installateur nodig. Maar de echte waarde van een thuisbatterij blijkt pas in de maanden daarna. Hoe gedraagt het systeem zich op een grijze dag in maart, en hoe op een stralende dag in juni?

Wat ons in deze periode het meest is opgevallen, is hoe weinig we er eigenlijk naar omkijken. De batterij doet z’n werk op de achtergrond. Overdag laden, in de avond ontladen, en wij merken er in het dagelijks leven nauwelijks iets van. Voor de meeste huishoudens is dat precies wat je wilt: een systeem dat niet constant input nodig heeft.

Met de langere en zonnigere dagen die we sinds het voorjaar hebben gehad, zijn de momenten waarop we volledig op eigen zon en batterij draaien in overvloed aanwezig. Waar dat in maart nog losse mooie dagen waren, is het inmiddels vrijwel dagelijks. Het systeem doet dus precies waarvoor het bedoeld is: overdag opslaan wat de panelen opwekken, en dat ’s avonds en ’s nachts gebruiken zonder iets van het net af te trekken.

Zo werkt het slimme energiebeheer in huis

Het hart van de SolarFlow 2400 AC+ is het Home Energy Management System, ofwel HEMS. Volgens Zendure verbindt dit systeem elke schakel in de energieketen, van opwekking en opslag tot verbruik, en optimaliseert het daarmee je energiebeheer. In de praktijk merk je daar weinig van, en dat is juist een compliment. Het systeem maakt voortdurend keuzes over laden en ontladen zonder dat jij daar zelf iets voor hoeft te doen.

We laten de batterij voornamelijk in de Zenki-modus draaien, de AI-gestuurde modus die lokaal op het apparaat zelf draait. Die analyseert dynamische energietarieven, weersverwachtingen en je verbruikspatroon, om vervolgens zelf te bepalen wanneer laden en ontladen het slimst is. Heb je geen dynamisch contract, dan is de Auto-modus een prima alternatief dat meer focust op nul-op-de-meter. En wie graag zelf aan de knoppen draait, kiest voor de Expert-modus met handmatige tijdschema’s.

Wat het HEMS daarnaast interessant maakt, is dat het verder kijkt dan alleen de batterij. Volgens Zendure ondersteunt het systeem ruim 5.000 warmtepompmodellen en diverse elektrische auto’s. Je kunt overtollige zonne-energie of goedkope netstroom dus inzetten om bijvoorbeeld je warmtepomp te laten draaien, of je elektrische auto voordeliger op te laden. Op die manier wordt de batterij onderdeel van een groter energie-ecosysteem in huis, in plaats van een losstaand apparaat.

Voor wie lost dit echt iets op

Misschien herken je het wel. Je hebt zonnepanelen op het dak, maar overdag ben je nauwelijks thuis. De meeste stroom wek je dus op precies de momenten dat je hem niet nodig hebt, terwijl je ’s avonds als het gezin thuis is alles weer van het net haalt. Juist daar komt een batterij als de SolarFlow 2400 AC+ van pas: de zon van overdag schuif je door naar de avond, wanneer de wasmachine draait, het eten op de kookplaat staat en de tv zorgt voor vermaak.

Ook voor wie ’s avonds de elektrische auto thuis oplaadt of een warmtepomp heeft draaien, merk je het verschil. In plaats van die piek volledig van het net te trekken, vang je een deel op met opgeslagen zonne-energie. Je hoeft er bovendien niets voor te doen: geen knoppen, geen schema’s bijhouden. De batterij regelt het, en jij merkt het vooral terug op je energierekening. Voor een gemiddeld huishouden met bestaande panelen is dat de meest concrete winst van het systeem. Om jouw energiebeheer een kickstart te geven heeft Zendure de komende weken een mooie actie op onder andere de 2400AC+ en andere sets.

De pluspunten en aandachtspunten op een rij

Na vier maanden blijven onze conclusies grotendeels overeind. De Zenki-modus werkt in ons geval goed en helpt bij het balanceren van het verbruik. De passieve koeling zorgt ervoor dat het systeem volledig geluidloos blijft, ook als het hard aan het werk is. En het off-grid stopcontact, dat tot 2400 watt levert, is een prettige geruststelling als noodstroomvoorziening. Dat laatste kwam goed van pas toen bij werkzaamheden in de straat de stroom voor een langere tijd uitgeschakeld werd.

Toch is er een aandachtspunt die we ook in onze review noemden en dat er nog steeds is. Omdat we naast de 2400 AC+ ook de SolarFlow 800 Pro nog hebben draaien, is de output “gedeeld” en kunnen we in de app niet aangeven dat de batterij op een eigen fase is aangesloten. In een driefasig huis is dat jammer, want zo zouden we beide stekkerbatterijen optimaal kunnen benutten. Een workaround is er wel en dat in de app aangeven dat je de restricties wilt verwijderen, maar met de Zendure P1 meter moet het HEMS wel kunnen herkennen dat we een 3-fase aansluiting hebben.

Alles bij elkaar bevestigt deze langere periode vooral wat we eerder al concludeerden. De SolarFlow 2400 AC+ is een compacte, geluidloze en slimme thuisbatterij die je na de installatie eigenlijk gewoon z’n werk laat doen. Voor huishoudens met bestaande zonnepanelen die meer van hun eigen stroom willen gebruiken, blijft het een interessante optie. De volledige uitleg over de hardware, veiligheid en onze bevindingen lees je in onze Zendure SolarFlow 2400 AC+ review.