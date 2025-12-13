HomeWizard Plug-in Battery review: eigen zonnestroom voor later

Wat als je energie van de zon die je op dit moment nog niet nodig hebt kunt bewaren voor later? Dat is waar een thuisbatterij om de hoek komt kijken, in dit geval maken we kennis met de HomeWizard Plug-in Battery. Wij hebben deze slimme batterij op proef en in deze review delen we onze bevindingen!

HomeWizard Plug-in Battery review

Op DroidApp bespreken we tal van accessoires en apps voor je telefoon, smarthome en wanneer die twee samenkomen dan kom je onder andere uit bij de HomeWizard Plug-in Batterij. In deze review nemen we je mee langs de HomeWizard App en wat je allemaal met deze plug-in batterij kunt doen.

Met het verdwijnen van de salderingsregeling in 2027 zullen veel eigenaren van zonnepanelen op zoek gaan naar een manier om het eigen verbruik in huis te houden. Ook met een paar zonnepanelen is het goed mogelijk dat je in de zonnige maanden een hoop energie het net opstuurt zonder dat je daarvan profiteert.

Van de doos naar het stopcontact

In de 24 kilo wegende doos vinden we de plug-in batterij van HomeWizard en een korte installatiegids en een sticker die je in de meterkast moet plakken om je elektricien er op te wijzen dat je een thuisbatterij bezit.

Tech specs

De batterij heeft een capaciteit van 2.7 kWh en het maximale laad en ontlaad vermogen van dit product is 800 watt. Maximaal uitbreidbaar tot 4 batterijen (10.8 kWh). Levensduur bedraagt 6000 cycli bij normaal gebruik (15 jaar volgens fabrikant). Geluidsproductie ongeveer 32 dB.

Waar plaats je de accu?

De HomeWizard batterij is van het type LFP ofwel lithium ijzerfosfaat batterij, er zijn ook thuisbatterijen op NMC techniek. Waar LFP over het algemeen ook bekend staat als veiligere techniek dan NMC. In de handleiding staat dat we een klein beetje ademruimte rondom de batterij moeten vrijhouden. Omdat het ontwerp van de batterij ons niet stoort plaatsen we hem gedurende de testperiode halverwege de woonkamer. Een andere goede plek kan een garage of schuur zijn.

Belangrijk bij het plaatsen van een thuisbatterij is dat je deze niet in je vluchtroute plaatst in het geval van brand. Een trapkast is daarom wellicht een onveilige keuze als dit je enige route naar buiten is. Daarnaast is het belangrijk dat je rekening houdt met de belasting van de groep waarop je de batterij aansluit. Sluit bijvoorbeeld niet twee batterijen aan op hetzelfde stopcontact of groep in je meterkast. Wil je met meerdere batterijen meer dan 800 watt ontladen dan dien je een eigen groep aan te leggen voor de thuisbatterijen van HomeWizard.

In het gebruik

De HomeWizard Plug-in Battery vereist dat je ook de P1 dongle van HomeWizard gebruikt om je woning nul-op-de-meter te krijgen. Die P1 meter is sowieso handig als je zonder al te veel poespas real-time inzicht wilt krijgen in je stroomverbruik! We sluiten de Plug-in Battery aan en doorlopen de installatiewizard. Het koppelen van de batterij aan ons Wi-Fi netwerk is zo geregeld en de P1 meter van HomeWizard dient een update te draaien. Even later springt het lampje van de batterij op groen en zien we in de HomeWizard app dat de batterij is begonnen met het terug leveren van stroom.

Wie bekend is met het HomeWizard platform zal de kleuren paars (opladen) en groen (ontladen) ook wel herkennen vanuit de app. De kleine LED-balk aan de voorkant van de batterij geeft het percentage van de batterij aan. Binnen de app van HomeWizard kent de batterij vier modi:

Op en ontladen op basis van nul-op-de-meter

Standby (oftewel niet laden en niet ontladen)

Handmatige laadmodus (volladen tot 100%)

Opslagmodus (laden 60% en uitzetten voor winterperiode)

Laden en ontladen

We stellen onze batterij in op de nul-op-de-meter modus, wat ook de standaard is. In de wintermaanden is de opbrengst van de zonnepanelen op het DroidApp kantoor aanzienlijk minder. Dat maakt dat de HomeWizard batterij het begin november nog wel lukt om op zonnestroom de batterij vol te laden. Later zien we toch echt het effect van de laagstaande zon terug en zijn er dagen dat de batterij eigenlijk vrijwel niets doet.

Via de HomeWizard app zien we dat van de accu zeker 20% verloren gaat. Dit laadverlies zit hem onder andere in warmte die het apparaat produceert bij het terug leveren van stroom. Van de 2.688 kWh is ongeveer 2.2 kWh ook daadwerkelijk bruikbaar. In ongeveer 3,5 uur is de batterij, bij de volle 800 watt dan ook volgeladen. Draait de batterij in de nul-op-de-meter modus dan kan het langer duren afhankelijk van het overschot aan energie.

Wanneer de batterij bijna leeg raakt, zo onder de tien procent loopt het maximale vermogen dat de batterij levert ook terug totdat deze helemaal leeg is. Of dit de gezondheid van de batterij ten goede komt is de vraag. Je kunt de HomeWizard batterij niet gebruiken als noodstroomvoorziening. In het geval van een stroomonderbreking zit je met deze thuisbatterij alsnog zonder stroom.

Terugverdienen

Het terugverdienen van een thuisbatterij is voor sommige mensen een belangrijke factor in de aanschaf van een thuisbatterij. Iedere situatie is anders en in ons geval zal de batterij zeker in de wintermaanden ook in 3 uur weer leeg zijn door de elektrische warmtepomp die de nodige energie vraagt op koude dagen. Doordat de batterij van HomeWizard niet slim op basis van prijs stroom goedkoop in kan kopen om een extra laadcyclus te maken moeten we het volledig op de zon doen.

Op basis van onze gegevens zoals gemiddelde kWh prijs over het afgelopen jaar en ~225 dagen dat we een zonneoverschot hadden dan verdienen wij deze batterij in 9 jaar terug. Dat is overigens met de prijs van 1195 euro. Let wel dat als het jaar in ons geval zonniger verloopt of de energieprijzen schommelen dat dit invloed heeft op de terugverdientijd.

Aanpasbaarheid

De HomeWizard Plug-in batterij is vanuit zichzelf een makkelijk plug-en-play product wat je zonder problemen in gebruik kunt nemen. Voor de meeste gebruikers zullen de modi in de HomeWizard app voldoende zijn. Ook brengt HomeWizard regelmatig firmware updates uit voor zowel de batterij als haar P1 meter. Toch kan het zijn dat je een systeem zoekt wat makkelijk integreert met je slimme huis, bijvoorbeeld via Homey of Homeassistent. Heb jij een van deze twee dan kan je alle HomeWizard producten daaraan koppelen.

In ons geval hebben de P1 meter van HomeWizard al lang in gebruik en gebruiken we deze voor verschillende integraties met bijvoorbeeld onze zonnepanelen en laadpaal. Door de plug-in batterij toe te voegen aan Homeassistent krijg je de mogelijkheid om zelf de batterij aan te sturen. Zo laden we in de donkere dagen de batterij op, op het moment dat de energieprijs gunstig is. Handig, want zo ondersteunt de batterij toch het energieverbruik op de wat duurdere momenten, wel vereist dit enige handigheid om op te zetten.

Beoordeling

HomeWizard heeft met de plug-in batterij een makkelijk en interessant product in handen voor iedereen die eigen zonne-energie op een later moment wil gebruiken. Het vriendelijke ontwerp van deze thuisbatterij maakt dat hij vrijwel overal geplaatst kan worden. De nul-op-de-meter modus houdt het huis tot 800 watt goed rond het nul verbruik. Ten tijde van deze review wensen we wel een optie tot laden op basis van prijs, en het aangeven van een ondergrens om de batterij te beschermen. Ook heeft de HomeWizard Plug-in batterij voor wie dat belangrijk kan zijn, geen optie tot noodstroomvoorziening.

De HomeWizard thuisbatterij is tijdelijk flink afgeprijsd. Van 1395 euro naar 1195 euro via de HomeWizard shop.