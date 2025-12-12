Zendure stunt met enorme kerstaanbiedingen op thuisbatterijen en meer

Zendure is één van de grotere spelers op het gebied van thuisbatterijen. Voor de decembermaand stunt het bedrijf met verschillende kortingen en aanbiedingen. Hierdoor kun je vele honderden euro’s besparen op de aanschaf van een thuisbatterij, of iets anders.

Kerstaanbieding bij Zendure

Als je in de markt bent voor een thuisbatterij, dan is er een hoop te kiezen. Je kunt nu profiteren van een interessante aanbieding bij HomeWizard, maar ook Zendure pakt flink uit met kortingen. Het grote voordeel van Zendure, is dat sommige modellen een functie hebben tot noodstroom. Stel dat er een stroomstoring is, dan kun je de Zendure gebruiken om je huis van stroom te voorzien. Zendure heeft daarnaast verschillende mogelijkheden omtrent het opladen, zo kun je dit regelen op tijd, prijs en er is een AI-modus die je huis op 0-op-de-meter probeert te houden.

Verschillende modellen van Zendure zijn flink afgeprijsd en daar kun je nu van profiteren. Tot en met 31 december kun je profiteren van kortingen tot wel 50 procent. Bij Zendure kun je kiezen uit een plug-and-play systeem, waardoor je alleen maar de stekker in het stopcontact hoeft te steken.

SolarFlow 800 Plus

De meest betaalbare oplossing is de SolarFlow 800 Plus, welke een intelligentie 800W omvormer biedt en een 1,92 kWh accu. Deze kun je flexibel uitbreiden met maximaal vijf extra accu’s, waardoor je een opslagcapaciteit hebt van 11,52 kWh. De thuisbatterij zorgt voor een efficiënt energieverbruik. De SolarFlow 800 Plus kost nu 479 euro (in plaats van 839 euro).

SolarFlow 800 Pro

Ook interessant is de SolarFlow 800 Pro. Dit is een intelligent apparaat met 1,92 kWh aan capaciteit. Deze kun je uitbreiden tot 11,52 kWh. Het energieverlies moet tot een minimum beperkt worden. Ook biedt het model een off-grid modus, waardoor je bij een stroomstoring de boel draaiende kunt laten houden. In plaats van 1279 euro, betaal je nu slechts 719 euro. Desgewenst kun je ook 440W zonnepanelen aanschaffen in een voordelig combipakket.

SolarFlow 2400 AC

Een AI-gestuurde AC-gekoppelde opslag voor zonnepanelen-installaties op het dak, dat is de SolarFlow 2400 AC. De energie wordt opgeslagen in een 2,88 kWh accu die uit te breiden is tot maximaal 17,28 kWh. Zendure belooft een hoog rendement, zodat je opgewekte zonne-energie optimaal wordt benut. Ook hier zien we een off-grid-modus voor zelfstandige stroomvoorziening. Je sluit dit systeem eenvoudig aan op een 2000W micro-omvormer en hub-controller. Het apparaat is in staat tot 2400W te leveren via de bidirectionele AC-uitgang. De prijs daalt tijdelijk van 4216 euro naar 2597 euro.

Wil je nog extra korting, dan kun je bij Zendure de kortingscode PRLW5OFF gebruiken voor 5 procent korting. Bestel je de thuisbatterij via Amazon, dan kun je de kortingscode 3T2TN4CN gebruiken voor eveneens 5 procent korting. Deze kortingscodes zijn geldig tot 31 januari 2026. Tevens krijg je bij Zendure zelf de P1-meter voor 1 euro erbij.