Weer-app test 2025: dit is de beste weer-app van Nederland

De twaalfde editie van onze uitgebreide weer-app test staat online. Met meer meetmomenten, nieuwe locaties en nieuwe weer-apps hebben we weer een interessant onderzoek voor je. Wat is de beste weer-app van 2025?

Weer-app test van 2025

DroidApp en de weer-app test: het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds de start van DroidApp in 2014 doen we ieder jaar uitgebreid onderzoek naar de beste weer-app. En er zijn er nogal een hoop die je kunt downloaden. We zien veel patronen in de afgelopen jaren; maar ook veel verschillen. In de afgelopen negen maanden hebben we dan ook weer uitgebreid onderzoek gedaan voor een nieuwe editie van de weer-app test 2025.

Het zomerse weer hebben we dit jaar toch wel moeten missen, want echt veel aaneengesloten warme dagen hadden we niet echt. Maar echt nat was het ook niet perse, al was er in september een flinke uitschieter met flink wat neerslag. Met de 12e editie van onze compleet onafhankelijke weer-app test hebben we gekozen voor tien apps die we uitgebreid op de proef stellen.

Werkwijze

Aan de werkwijze is niet veel anders dan voorgaande edities, zoals je ook kon lezen in de weer-app test 2024. Dit betekent dat we op onze smartphone tien weer-apps hebben geïnstalleerd. We kiezen voor de meest populaire applicaties, maar ook enkele minder bekende namen. De applicaties gebruiken we voor het vastleggen van de voorspelling. Vaak is dit een weermoment voor de volgende dag, maar soms ook nog voor twee dagen verder of nog voor op dezelfde dag.

Niets is zo veranderlijk als het weer, maar toch is het handig als een weer-app de juiste voorspelling geeft. Het is namelijk niet prettig als je je hebt voorbereid op een dagje over het strand terwijl het giet van de regen, of wanneer je noodgedwongen maar naar de IKEA gaat terwijl het juist prima strandweer is. De weer-apps kunnen punten scoren op verschillende onderdelen, welke we in het volgende hoofdstuk van de weer-app test 2025 uitlichten.

De hoofdplaats voor de metingen is Emmen, gelegen in het mooie Drenthe. Daarnaast hebben we verschillende andere locaties uitgekozen waar we een weer-app test hebben afgenomen. Het gaat onder andere om Amersfoort, Den Bosch, Zoetermeer, Gouda, Gulpen en Breda. We zijn altijd zelf op een locatie aanwezig om het weer ‘te verifiëren’ en maken gebruik van eigen meetdata. Ook maken we voor extra bevestiging gebruik van data uit andere bronnen zoals PWS en Netatmo. Voor de weer-app test van 2025 hebben we 25 meetmomenten in Emmen en nog twaalf meetmomenten op andere locaties, binnen Nederland. In totaal dus 37 meetmomenten.

Hoe testen wij?

Zoals gezegd testen we tien weer-apps. Hierin hebben we een strenge selectie gemaakt. Zo moet elke app voldoende informatie weergeven. Zo is het niet vanzelfsprekend dat iedere weer-app exact de hoeveelheid millimeters regen aangeeft die in een uur valt. We pakken de meest populaire weer-apps van Nederland eruit, samen met verschillende alternatieven. Ook kijken we naar nieuwe apps en bekijken we hoe apps in voorgaande weer-app tests van DroidApp hebben gescoord. Soms zien we ook apps die dezelfde leverancier van weerdata gebruiken. Dat hoeft niet altijd gelijk te zijn; want sommige apps tonen de informatie anders, maar soms kan dat dubbelop zijn. We pakken ook tips mee van lezers.

Geteste weer-apps

Weer-apps gebruiken we niet alleen voor het noteren van de voorspelling; we geven ook een beoordeling voor de app zelf. We kijken naar informatie die gegeven wordt en hoeveel reclame er aanwezig is in een applicatie. Later in de weer-app test komen we hierop terug.

Onderstaande apps hebben we meegenomen in de weer-app test van 2025. Tussen haakjes staat de leverancier van de weerdata.

KNMI (KNMI)

Weeronline (Meteovista/Infoplaza)

Yr (Norwegian Meteorological Institue)

Weer & Radar (ECMWF – WetterOnline)

Klara (MET Norway)

WeatherPro (MeteoGroup Deutschland GmbH)

Buienradar (Buienradar)

Meteored (ECMWF)

Weer24 (Wetter.com GmbH, Deutscher Wetterdienst)

Weerplaza (Infoplaza)

Puntentelling

We hanteren bij de weer-app test 2025 dezelfde puntentelling als voorgaande jaren. Dit betekent dat we ook weer de met de test van 2019 ingevoerde verandering voor neerslag, hebben verwerkt. Op basis van feedback van meteorologen hebben we destijds de meetmethode voor de neerslag aangepast. We leggen hieronder de precieze werking van de puntentelling uit.

Voorspelling

De voorspelling is het belangrijkste onderdeel in de puntentelling. Kan je de was buiten hangen, is het nu een goed rondje om met de hond te wandelen, of kan je beter eerst de klusjes binnenshuis afronden? Wel zo handig als je dan weet of het droog blijft, of dat het gaat regenen. Omdat dit het belangrijkste onderdeel is van de weer-app test, tellen de punten voor de voorspelling driedubbel. Sommige weer-apps gebruiken voor dezelfde weersomstandigheid dezelfde term, zo is deels zonnig hetzelfde als half bewolkt. We houden hier rekening mee met het toekennen van punten.

2 punten bij een volledige juiste voorspelling

1 punt bij een gedeeltelijk juiste voorspelling

0 punten bij een onjuiste voorspelling

Temperatuur

Een ander testonderdeel is de temperatuur. We kijken hierbij naar de daadwerkelijke temperatuur, dus niet de gevoelstemperatuur. In het geval van (grotere) steden pakken we het gemiddelde dat gemeten wordt. De puntenverdeling is als volgt;

2 punten bij +1 of -1 graad verschil

1 punt bij +1.1 tot +2.1 en -1.1 tot -2.1 graden verschil

0,5 punt bij +2.1 tot +3.1 en -2.1 tot -3.1 graden verschil

0 punten bij een verschil van +3.1 graden en hoger, en -3.1 graden en lager

Neerslag

We kennen neerslag in verschillende vormen: regen, hagel maar ook sneeuw is een vorm van neerslag. Wanneer er sprake is van sneeuw, hebben we de voorspelling hiervan apart genoteerd bij de neerslag. Bij de neerslag kijken we naar twee momenten op de dag. Het gaat dan om de neerslag per uur en de neerslag over de gehele dag. Indien een app een range van neerslag aangeeft, pakken we hiervan het gemiddelde.

Net als voorgaande jaren hebben we de puntenverdeling voor de neerslag afgestemd met meteorologen. Hierdoor is deze puntentoekenning wat anders dan van de andere onderdelen. We werken bij de neerslag met categorieën. Zit een app in de juiste categorie, dan krijgt deze drie punten. Zit een app precies tussen twee categorieën in, dan worden twee punten toegekend, zoals een meting van 1,5 millimeter, terwijl de app 1,4 millimeter heeft voorspeld. Een app scoort 1 punt als de app er één categorie van af zit.

Minder dan 0,3 millimeter (droog)

0,3 – 1,4 millimeter (weinig neerslag)

1,5 – 5,0 millimeter (matige neerslag)

5,1 – 9,9 millimeter (veel neerslag)

Meer dan 9,9 millimeter (natte dag)

Strafpunten

Een weer-app moet zo compleet mogelijk zijn. Natuurlijk snappen we dat het niet te doen is om in september al het weer voor de kerst te geven, maar het gebeurt nog regelmatig dat een weer-app niet alle details toont. Vaak is dit als het weermoment verder dan 24 uur ligt. Mist een weer-app bepaalde gegevens, dan krijgt een app strafpunten. Per missende voorspelling is dit 0,5 punt, bij een missende temperatuur of neerslag is dit 0,25 punt.

App-beoordeling

We beoordelen de tien weer-apps ook op basis van verschillende zaken. Apps kunnen op een schaal van 0-10 punten verdienen voor de beschikbare informatie, de bediening en het gebruiksgemak, en de hoeveelheid advertenties. Deze scores maken we inzichtelijk in de PDF van de test, welke je onderaan dit artikel kunt downloaden.

De weer-apps

Bij de weer-app test 2024 wist Weeronline te winnen. Deze applicatie van Nederlandse bodem werd echter op het gebied van voorspelling wel hard ingehaald door het KNMI, dat dan weer punten liet liggen op bijvoorbeeld de neerslag per uur en de temperatuur.

We kiezen voor apps van Nederlandse, maar ook van buitenlandse bodem. Zo zitten er enkele weer-apps in uit Noorwegen, maar ook uit Duitsland. Dat laatste is niet heel vreemd. Een van de eerste paar edities werd gewonnen door WetterApp. Die Duitse app had door onze testen een flinke toestroom van Nederlandse gebruikers, waardoor de app later hernoemd werd naar Weer & Radar.

Voor de keuze van weer-apps kijken we naar verschillende zaken, zoals eerder aangegeven. Daarbij kijken we of de applicatie niet verouderd is, goed werkt op nieuwe toestellen en dus de informatie tonen die we nodig hebben voor het onderzoek. Daarnaast kijken we ook naar de populariteit van apps. We nemen de grotere spelers dan ook doorgaans standaard mee, al wisselen we dit soms af met andere partijen.

De weer-apps die we voor het onderzoek in 2025 hebben gebruikt, zetten we hieronder in willekeurige volgorde op een rij.

KNMI

De applicatie van het KNMI is overzichtelijk en vrij van reclame. Op het startscherm van de applicatie heb je direct inzicht in de kleurcodes en weerwaarschuwingen. Het KNMI heeft een neerslagradar, maar deze mag vanwege wetgeving alleen het verleden laten zien. De weersvoorspelling reikt tot de komende 14 dagen. Je kunt notificaties instellen en in een overzichtelijk scherm direct zien wat de wind en zonkracht doet. Wel mist de nodige informatie als je het voor de komende dagen wil zien per uur of dagdeel.

Weeronline

De applicatie van Weeronline wist vorig jaar te winnen. Los van een goede weersvoorspelling, scoorde de app ook hoge punten met de app zelf. Het is een gebruiksvriendelijke, uitgebreide applicatie. Er zit wel wat reclame in de app, maar deze is niet heel storend. Jammer is dat je bij het eerste gebruik van de app alleen kunt kiezen voor de gratis versie als je akkoord gaat met persoonlijke advertenties. In één oogopslag zie je direct wat het weer de komende uren gaat doen, je ziet een goede voorspelling voor de komende 14 dagen en ook is er een radar aanwezig.

Yr

De Noorse app Yr.no is een tijdje afwezig geweest in de weer-app test, maar is dit jaar weer terug. De applicatie zet netjes uiteen wat je per uur kunt verwachten. De app is Engelstalig, maar wijst zich vanzelf. Zelfs de kleinste plaatsen in Nederland kent hij, dus daarin schiet ‘ie niet tekort. De applicatie is vrij van reclame, al is het soms wat minimalistisch. Handig kunnen de webcams in de buurt zijn, maar een regenradar ontbreekt. Wel houdt Yr vaak een brede range aan voor de neerslag, waardoor je er soms nog niet veel mee kunt.

Weer & Radar

Voorheen bekend als WetterApp, maar sinds een aantal jaar dus Weer & Radar. De app is duidelijk met de weersvoorspelling voor de komende uren, dat doet het voor de komende 48 uur. Voor de komende dertien dagen zie je de voorspelling ook nog per dagdeel. Storend is de beeldvullende advertenties die af en toe opduiken in de app. De advertentieblokken in de app maken de applicatie ook weer wat drukker. Verder wel prettig in gebruik.

Klara

Ook weer-app Klara is dit jaar weer van de partij. De van oorsprong Noorse app scoorde de laatste jaren steeds in de middenmoot, terwijl het bij de weer-app test van 2022 won. De weerdata komt (deels) van dezelfde leverancier als Yr, maar de manier van verwerking is anders, daardoor krijg je ook een andere voorspelling in veel gevallen. De applicatie kenmerkt zich door eenvoud en toont handige grafieken. Een radar ontbreekt, net als reclame. Voor de komende negen dagen geeft Klara je de voorspelling.

WeatherPro

WeatherPro is een bekende naam in weer-appland. Voor de komende 24 uur krijg je de voorspelling per uur, maar daarna wordt de hoeveelheid informatie in de gratis versie al snel een stuk meer uitgekleed. Je ziet alleen de voorspelling voor drie uur en alleen voor de komende zeven dagen. Een regenradar is aanwezig, maar voor de grafieken is alleen de windinformatie beschikbaar. Er is vrij veel reclame aanwezig.

Buienradar

Een bekende naam is ook Buienradar. De Nederlandse applicatie wist de weer-app test van 2023 te winnen. De app is erg uitgebreid, toont veel informatie voor vandaag maar ook de komende dagen. Uiteraard is er de regenradar die ook andere informatie op de radar kan tonen. Bij de voorspellingen voor de komende dagen kun je kiezen voor de lijstweergave of de grafiek. De hoeveelheid reclame is acceptabel. Puntje van kritiek is net als bij Weeronline dat je alleen de app gratis kan gebruiken als je akkoord gaat met het accepteren van persoonlijke advertenties.

Meteored

In de afgelopen edities hebben we meermaals ook Meteored meegenomen. De applicatie vindt zijn oorsprong in Spanje en toont veel informatie. Per uur krijg je uitgebreide informatie over wat je van het weer kunt verwachten. Voor de komende veertien dagen krijg je ook de nodige informatie, die je in tijdsblokken van drie uur kunt bekijken. Storend zijn de full-screen advertenties die zo nu en dan opduiken. Zelfs stuitten we daar op meerdere advertenties achter elkaar die je dus af moet kijken. Hier scoort de app geen punten mee.

Weer24

Een nieuwe deelnemer in de weer-app test: de Weer24 app. Op de startpagina vind je het actuele weer, met direct de voorspelling voor de komende uren, samen met de weersverwachting voor de komende zeven dagen. Scrol je verder, dan krijg je daar nog de weersvoorspelling voor de komende uren. Ook bij Weer24 kun je kiezen voor informatie in een grafiek, of in een diagram. Het zorgt ervoor dat de app lekker overzichtelijk is. Daarnaast zijn er geen advertenties in de app te vinden. In de app is een radar aanwezig die prettig zijn werk doet. Het kan filteren op regen, wolken of wind en zowel de geschiedenis als de voorspelling laten zien.

Weerplaza

De Weerplaza app is inmiddels van hetzelfde bedrijf als de apps Buienalarm en Weeronline. Die gelijkenissen met laatstgenoemde zijn dan ook sterk te merken. Waar vorig jaar de weersvoorspellingen nog anders waren, zijn deze nu vrijwel gelijk aan elkaar. Soms zit er een iets anders uitwerking in de icoontjes of de verwachte neerslag dat bij Weerplaza afgerond wordt. Hierdoor kan er wel weer degelijk verschil zijn tussen de twee apps. De Weerplaza app kenmerkt zich door een overzicht met de voorspelling voor de komende uren en de voorspelling voor morgen per uur. Echter moet je voor verder weg zelfs betalen voor de weersverwachting per dagdeel. Je krijgt dus alleen het weer voor vandaag en morgen per uur. Daarna alleen per dag. De radar is duidelijk, maar er zijn wel aardig wat advertentieblokken die ruimte innemen.

Wat is de beste weer-app van 2025?

We beoordelen de applicaties zoals gezegd op verschillende onderdelen. Voordat we naar de totale uitslag gaan, bekijken we eerst waar de beste en slechtste apps zitten in bepaalde onderdelen.

De beste voor voorspelling

De beste weer-app voor de voorspelling is Meteored. Deze applicatie weet dit onderdeel het best te beheersen. Dit gevolgd door WeatherPro. Weer24 scoort overall ook hierin hoog, maar laat punten liggen in de overige plaatsen. Het minst op dit onderdeel scoren Yr en Weerplaza.

De beste voor temperatuur

Vind je de temperatuur het meest belangrijk, dan zien we grote verschillen in de resultaten. Weeronline en Weer24 scoren hierin het hoogst, terwijl KNMI hier ontzettend veel punten laat liggen. Dit zagen we ook tijdens het testen: de data van KNMI wijkt hier vaak flink af. In de overige plaatsen scoort Buienradar juist weer slecht.

De beste voor neerslag per uur

De neerslagverwachting per uur is handig om te weten of je nog even snel naar de brievenbus of supermarkt kunt lopen of fietsen. Klara en Yr geven je de beste neerslagverwachting per uur. Ook Weeronline doet dit vrij goed. Weer24 zal je relatief gezien daarin het snelst een nat pak bezorgen. WeatherPro en Weerplaza laten hier ook punten liggen.

De beste voor neerslag per dag

Regen is niet fijn, maar je wilt waarschijnlijk wel weten hoeveel millimeter er per dag valt. Als je dit wilt weten dan kun je hiervoor het beste de app van het KNMI raadplegen, al scoort in Emmen de app Yr erg hoog. Opvallend is dat Klara en Weer & Radar hierin weer minder goed werk leveren en ook de bekende naam Buienradar laat hier veel punten liggen. Wat ons opviel tijdens het testen is dat Buienradar soms flink uit de bocht vliegt met de neerslagverwachting door deze veel te hoog in te schatten.

Eindconclusie

Dan de eindconclusie. Wat is de beste weer-app van 2025? Alle scores samen, inclusief de app-scores, brengen de volgende eindstand van deze twaalfde weer-app test. Op de tiende plaats vinden we Weerplaza. In eerdere edities sprong de Nederlandse app ook niet snel boven de rest uit. Qua temperatuurverwachting weet de app het vaak wel goed, maar daar heb je niet veel aan, als de app het laagst scoort op de voorspelling.

Plaats 9 wordt ingenomen door Weer & Radar. Ook de laatste twee testen belandde de app ook steeds vaker aan de onderkant van de lijst. Op alle vier de onderdelen laat de applicatie punten liggen. Op de 8e plaats staat Klara; de voorspelling en temperatuur zijn de pijnpunten, terwijl de neerslagverwachting per uur vaak wel spot-on is. In de weer-app test vinden we ‘op 7’ de app Weer24. De app doet het goed met de temperatuur, maar scoort het minst goed op de neerslagverwachting per uur. Samen met de app van Weeronline en het KNMI is de Weer24 app wel de hoogst scorende, voor de app zelf.

De 6e plaats is voor Buienradar. Opvallend genoeg is dat Buienradar, zoals ook al aangegeven, veel punten laat liggen op juist de neerslagvoorspelling. De voorspellingen zijn wel vrij goed. Daarnaast is het positief dat de app verder lekker uitgebreid is. Plaats 5 is voor Yr. De Noorse app verliest veel punten op de voorspelling en temperatuur, terwijl het juist weer punten wint met de neerslag.

In de weer-app test 2025 staat WeatherPro op 4. Op de meeste gebieden scoort de app gemiddeld, terwijl deze voor de neerslag per uur wat wegzakt. Jammer is dat de informatie van de WeatherPro app wat summier is. Plek 3 is voor het KNMI. Opvallend is dat de app onderuit gaat met de temperatuur. Daar scoort het KNMI het laagst. Op het gebied van voorspelling scoort KNMI in de middenmoot. De tweede plaats is voor Meteored. De app scoort het hoogst op het gebied van de voorspelling, al is er ruimte voor verbetering voor de dagelijkse neerslag.

De winnaar

Dan blijft er nog één app over: Weeronline. Net als vorig jaar is de app van Weeronline de winnaar van de weer-app test. De applicatie is fijn in het gebruik, is uitgebreid en geeft daarmee lekker veel informatie. Weeronline is weliswaar nummer 1, maar toch laat de app wel punten liggen op de voorspelling, maar scoort Weeronline het hoogst met de temperatuurvoorspelling en ook voor de neerslag per uur kan je de app goed vertrouwen.

Alle meetmomenten, scores en beoordelingen zijn volledig inzichtelijk via deze PDF.

# Naam Eindscore Appscore 1 Weeronline 421,2 8,7 2 Meteored 418,4 8,4 3 KNMI 409,7 8,2 4 WeatherPro 407,95 7,2 5 Yr 407,5 8,5 6 Buienradar 402,1 8,6 7 Weer24 401,95 8,7 8 Klara 399,0 8,5 9 Weer & Radar 396,6 8,1 10 Weerplaza 389,0 7,0

Note: We hebben ons uiterste best gedaan met alle mogelijke middelen om de weer-applicatie test zo precies en goed mogelijk uit te voeren. Het onderzoek naar de beste, meest accurate weer-applicatie is geheel onafhankelijk uitgevoerd. DroidApp heeft er geen voordeel bij dat een bepaalde applicatie als winnaar zou eindigen. DroidApp wil met dit onderzoek aantonen dat het verschil tussen weer-applicaties groot kan zijn, en wil consumenten inzicht geven in welke weer-app, welke prestatie levert. Weer-applicaties zijn niet van tevoren ingelicht over het gebruik van hun app in de weer-app test. De weer-app test mag gecommuniceerd worden door derden, mits niet volledig/letterlijk gekopieerd en alleen indien er een link opgenomen wordt naar dit artikel. Een citaat plaatsen met bronvermelding ‘DroidApp.nl’ is uiteraard toegestaan.