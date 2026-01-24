Zendure SolarFlow 800 Pro review: alles-in-één thuisbatterij met slimme functies

Wat als je opgewekte zonnestroom niet alleen direct kunt gebruiken, maar ook kunt opslaan voor later? Dat is precies waar de Zendure SolarFlow 800 Pro om de hoek komt kijken. We hebben dit alles-in-één systeem getest en delen onze bevindingen in deze SolarFlow 800 Pro review.

Zendure SolarFlow 800 Pro review

Het verdwijnen van de salderingsregeling in 2027 zorgt ervoor dat steeds meer huishoudens met zonnepanelen nadenken over thuisbatterijen. Het opslaan van zonnestroom voor later op de dag wordt dan immers een stuk interessanter. Er zijn tal van verschillende fabrikanten die handig op deze situatie inspelen, zo ook Zendure. Zendure heeft de SolarFlow 800 Pro op de markt gebracht met een aantal handige toevoegingen.

Van de doos naar het stopcontact

De Zendure SolarFlow 800 Pro wordt geleverd in een stevige kartonnen verpakking. In de doos vinden we de hoofdunit met ingebouwde AB2000X batterij van 2 kWh, bevestigingsbeugels voor wandmontage en de benodigde kabels. Bovendien leverde Zendure ons een P1 Meter voor gebruik met het HEMS systeem en vier zonnepanelen van elk 450 watt. Je kunt dit pakket kant-en-klaar aanschaffen via de website van Zendure.

Tech specs

De SolarFlow 800 Pro heeft een ingebouwde omvormer met vier MPPT-ingangen die elk tot 660 watt aan zonnepanelen aankunnen. In totaal kun je dus tot 2640 watt aan panelen aansluiten. Het maximale laadvermogen via het stopcontact is 1000 watt, ontladen gaat met maximaal 800 watt. De batterijcapaciteit is uit te breiden tot 11,52 kWh door extra AB2000X-batterijen toe te voegen. Zendure kiest net als veel andere fabrikanten voor LFP-technologie, wat staat voor lithium ijzerfosfaat. Deze accutechniek staat doorgaans bekend als veiliger dan NMC.

Waar plaats je de accu?

De SolarFlow 800 Pro is ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik dankzij de IP65-waterdichtheid. Wel is het belangrijk om voldoende ventilatie rondom het apparaat te houden. De handgrepen aan de bovenkant zijn verbeterd ten opzichte van eerdere modellen, waardoor het uitpakken en verplaatsen een stuk makkelijker gaat.

Net als bij andere thuisbatterijen geldt: plaats het systeem niet in je vluchtroute. Een trapkast is daarom wellicht geen slimme keuze als dit je enige weg naar buiten is. Bovendien als je gebruik wilt maken van de zonnepanelen kies dan een plek waarbij je deze panelen zonder al te lange kabels aan kunt sluiten!

In het gebruik

Het koppelen van de SolarFlow 800 Pro is erg eenvoudig. Na het aansluiten op het stopcontact en je zonnepanelen doorloop je de installatiewizard in de Zendure App. Het verbinden met je wifi-netwerk is zo geregeld en binnen een paar minuten is het systeem operationeel.

Het display aan de voorkant toont informatie zoals de batterijstatus, netstatus en wifi-verbinding door middel van icoontjes. Via de app kun je dit display ook uitschakelen mocht je dat prettig vinden.

Wanneer je zonnepanelen gekoppeld hebt, krijg je in de Zendure app ook te zien hoeveel stroom en wanneer je dit hebt opgewekt. De omvormer begint al stroom op te wekken vanaf 14 volt, er is dus iets minder licht nodig om al te beginnen met het opladen van de batterij. Door het winterse weer hebben we de panelen nog niet op hun definitieve plek kunnen plaatsen, maar we hebben wel al gezien dat met een klein beetje zon de panelen hun werk doen.

HEMS: slim energiebeheer

Waar de SolarFlow 800 Pro zich onderscheidt is het Home Energy Management System, oftewel HEMS. Dit AI-gestuurde systeem analyseert continu weersomstandigheden, batterijstatus en energieprijzen om je verbruik automatisch te optimaliseren. Zendure noemt deze modus ZENKI. Het systeem leert je energiegedrag en stemt daar de laad- en ontlaadmomenten op af. Het leren van jouw energiebehoeften neemt een aantal dagen in beslag. Daarnaast heb je een universele modus waarmee de batterij meer focust op nul-op-de-meter, waarbij je met overschot van bestaande panelen oplaadt.

Heb je een dynamisch energiecontract? Dat is mooi want het systeem laadt de batterij dan automatisch op wanneer de stroomprijzen laag zijn en gebruikt die opgeslagen energie weer als de prijzen stijgen. Zendure zelf claimt hiermee tot 42 procent besparing op je energiekosten, al hangt dit uiteraard af van je specifieke situatie en tarieven. In ons geval is het, zeker in de winter, centenwerk, want de elektrische warmtepomp maakt de batterij in no time leeg.

Een ander handigheidje is de bypass-modus. Wanneer de batterijen vol zijn, schakelt het systeem automatisch over zodat de zonnestroom direct naar je woning gaat. Dit moet je wel even aanzetten in de instellingen onder het kopje “stroomverdelingsstrategie”. Ook is het systeem van Zendure te koppelen aan Home Assistant voor wie graag zelf aan de knoppen draait. Let er dan wel op dat de mogelijkheden binnen de Zendure-app wat beperkter worden.

Met de Zendure P1 meter, die je eenvoudig aansluit op de slimme meter in je meterkast, krijg je realtime inzicht in het verbruik en kan het energiesysteem dus ook slim sturen op bijvoorbeeld nul-op-de-meter. Ook zonder de P1 meter is de batterij gewoon bruikbaar. Je kunt hem instellen op basis van een basisbelasting waarmee je de batterij gedurende een periode een vaste hoeveelheid stroom laat terugleveren.

Noodstroomvoorziening

Een pluspunt ten opzichte van sommige concurrenten is de ingebouwde off-grid functie. Via het geïntegreerde stopcontact kun je bij stroomuitval tot 1000 watt aan apparaten van stroom voorzien. Deze functie activeer je via de app en het stopcontact is waterdicht afgesloten met een beschermkap. Handig voor bijvoorbeeld tijdens een stroomstoring of zelfs noodsituatie waarmee je toch, tot op zekere hoogte voorzien bent van stroom.

Terugverdienen

De terugverdientijd van een thuisbatterij hangt van veel factoren af: je energieverbruik, het aantal zonnepanelen, energieprijzen en natuurlijk hoeveel zon er schijnt. De SolarFlow 800 Pro zonder extra batterij start vanaf 719 euro, met één AB2000X batterij en vier 450W zonnepanelen kom je uit op een investering van 1928 euro.

Met de HEMS-functionaliteit en ondersteuning voor dynamische tarieven kun je in theorie extra besparen, maar reken jezelf niet te snel rijk. De wintermaanden blijven uitdagend met minder zon en meer verbruik. Dat hebben we ook al kunnen zien tijdens het testen van de Homewizard Plug-in Battery.

Beoordeling

Zendure levert met de SolarFlow 800 Pro een compleet en gebruiksvriendelijk thuisbatterijsysteem. De combinatie van omvormer, batterij en slim energiebeheer in één apparaat maakt de installatie laagdrempelig. Het HEMS-systeem geeft je een aantal handige tools die verder gaat dan sommige concurrenten. Ook de ingebouwde noodstroomvoorziening is een welkome toevoeging die we niet bij alle concurrenten zien.

Geïnteresseerd geraakt in deze of andere producten van Zendure? Je kunt deze SolarFlow 800 Pro al vanaf 719 euro aanschaffen via Zendure zelf.