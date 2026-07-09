Samsung komt 22 juli met Galaxy Unpacked: dit kun je verwachten

Samsung zal later deze maand een grote aankondiging houden. De fabrikant zal nieuwe foldables laten zien, maar brengt ook nieuwe producten. We zullen onder andere de nieuwe brede vouwbare smartphone van Samsung zien, net als de nieuwe Galaxy Watch 9. Maar wat komt er nog meer aan?

Galaxy Unpacked is op 22 juli

Samsung heeft officieel bekendgemaakt wanneer het volgende Galaxy Unpacked-evenement plaatsvindt. Op 22 juli presenteert het bedrijf zijn nieuwste producten tijdens een evenement in Londen. De uitnodiging draagt de slogan “A New Shape Unfolds”, waarmee Samsung alvast hint naar de nieuwe generatie opvouwbare smartphones. Hoewel het bedrijf nog geen toestellen bij naam noemt, wijzen alle geruchten op de introductie van de Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra en Galaxy Z Flip 8.

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Vooral de Galaxy Z Fold 8 lijkt een opvallende verandering te krijgen. Volgens eerdere geruchten krijgt het toestel een breder scherm, waardoor het minder langwerpig wordt dan zijn voorgangers. Dat zou de gebruikservaring verbeteren, bijvoorbeeld bij het bekijken van video’s of het multitasken op het grote vouwbare display.

Naast de nieuwe foldables lijkt Samsung ook nieuwe wearables in petto te hebben. De verwachting is dat tijdens hetzelfde evenement de Galaxy Watch Ultra 2, Galaxy Watch 9 en mogelijk ook de Galaxy Able worden aangekondigd. Die laatste is een nieuwe set oordopjes, met een open ontwerp, waarbij gebruik wordt gemaakt van beengeleiding en het oordopje wort bevestigd aan de buitenkant van het oor, in plaats van in de gehoorgang. We kennen dit van bijvoorbeeld de Huawei Freeclip en Motorola Buds Loop.

Op 22 juli krijgen we alle details te horen.