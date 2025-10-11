Motorola Moto Buds Loop review: open gehoor met helder geluid

Motorola heeft in haar accessoires een aantal hoofdtelefoons, waaronder deze nieuwe Motorola Buds Loop. Deze oordopjes zet je op je oorschelp en hebben een open karakter. Wij hebben deze oortjes een poosje gebruikt en delen onze bevindingen.

Moto Buds Loop review

Motorola heeft naast de Moto Buds dus deze nieuwe Buds Loop in haar assortiment gekregen. In twee verschillende kleuren wel te verstaan, Trekking Groen en Frans Eiken voor een wat chiquere uitstraling. Want die laatste is afgewerkt met Swarovski kristallen. Het doosje bevat geen laadkabeltje, door het gebruik van USB-C hoeft dat echter niet een probleem te zijn.

De oortjes klemmen om het oor en het luidsprekertje komt dan in het oor uit, ook wanneer je een bril draagt zitten de Buds Loop niet in de weg. Sowieso is het draagcomfort prima in orde en blijven de oortjes ook goed zitten tijdens een stevige wandeling. Klaar met luisteren? Dan berg je deze gemakkelijk weer op in het doosje.

Geluidskwaliteit

Voor wat betreft het geluid zelf zijn de oortjes ontwikkeld in een samenwerking met Bose, een bekende speler in de markt als het om geluid gaat. Als we dan luisteren naar de kwaliteit dan zijn we toch weer positief verrast. Het is weliswaar geen in-ear of over-ear hoofdtelefoon, maar toch klinkt het geluid helder. Bij tijd is de basweergave goed en warm, maar als de muziek een samenspel wordt van zang en hoge tonen dan heeft die basweergave daar toch onder te leiden. Daartegenover staat dan wel dat het midden, en dus ook de stemmen goed verstaanbaar en helder klinken.

Wil je meerdere apparaten koppelen dan kan dat want de Moto Buds Loop heeft ondersteuning voor Multipoint. De Buds schakelen daarmee zonder problemen over van bijvoorbeeld je smartphone naar je tablet of laptop. In de Moto Buds app vind je verder nog een equalizer met 9 kanalen, mogelijkheid tot het instellen van gebaren en het bijwerken van de firmware.

De Moto Buds Loop gaan een werkdag mee op een lading en door ze weer in het doosje op te bergen kom je tot een luistertijd van ongeveer 35 uur. Waarbij Motorola zelf nog aangeeft dat je met tien minuutjes laden weer 2,5 tot 3 uur kunt luisteren. De case zelf opladen lijkt net iets meer dan een uurtje te duren.

Beoordeling

Zoek je een set oordopjes waarbij je niet volledig het contact met de omgeving om je heen verliest zoals bij veel in-ears het geval is. Dan zijn de Moto Buds Loop het overwegen waard. Wel is de kleurkeuze wat beperkt, en een neutrale kleur als wit of zwart had misschien ook niet misstaan. De geluidskwaliteit is voor dit type oortjes zeker niet slecht en je kunt goed van je muziek genieten. Wil je toch een voller basgeluid kijk dan wel even verder. De adviesprijs voor de groene variant ligt met 149 euro zo’n honderd euro lager dan de Swarovski variant (249 euro).

Je kunt voor de Moto Buds Loop terecht bij Bol.com, Amazon en Mobiel.