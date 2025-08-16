Motorola Edge 60 Pro review: luxe zonder pijn in je portemonnee

Een Motorola-toestel herken je vrij vaak direct als een toestel van dit merk. Dat is bij de Motorola Edge 60 Pro niet anders. In onze uitgebreide Motorola Edge 60 Pro review bespreken we de nieuwe telefoon uitgebreid. Wat heeft de smartphone allemaal te bieden?

Motorola Edge 60 Pro review

Motorola brengt ieder jaar een nieuwe Edge-serie uit. Onlangs was het dus tijd voor de nieuwe Edge 60-serie, waarbij we eerder al de Fusion onder handen namen. Onze bevindingen daarvan kun je lezen in de Motorola Edge 60 Fusion review. In de afgelopen weken hebben we de Motorola Edge 60 Pro uitgebreid getest. Tijd om onze ervaringen te delen met jou.

Unboxing

De pret begint al met het uitpakken van de Edge 60 Pro. De smartphone wordt namelijk met de nodige zaken al geleverd. Zo zien we in het pakket een case die de achterkant beschermd, in een matchende kleur, een USB-C kabel en wat papierwerk. Ook een simnaald is alvast paraat.

Design en interface

We schreven eerder al dat het ontwerp van de Edge-serie vrij herkenbaar is als Motorola. We hebben de Motorola Edge 60 Pro in de groene kaki-kleur, die ook wel Pantone Shadow wordt genoemd. Het is weer eens wat anders dan zwart of wit en oogt mooi en strak. Doordat de achterkant van vegan leather is, heb je ook voldoende grip op het toestel. Wat opvalt is dat het toestel lekker dun is en ook licht van gewicht. Het toestel is 8,2 millimeter dik en weegt 186 gram. Dankzij de IP68/69 certificering is het toestel bestand tegen stof en water.

De Motorola Edge 60 Pro is voorzien van een 6,67 inch scherm. Dit is een pOLED-paneel met een resolutie van 2712 x 1220 pixels. Op zonnige dagen is het scherm prima afleesbaar qua helderheid. In de donkere uren, zoals ‘s avonds in bed vinden we de helderheid nog wel wat aan de hoge kant. Dit had wat lager gemogen. Het scherm loopt door aan de zijkanten. Het ziet er netjes uit, maar persoonlijk vind ik een plat scherm wat prettiger.

Over de camera gaan we het later in de Motorola Edge 60 Pro review nog hebben. Aan de zijkant is in ieder geval rechts ruimte voor zowel de power-button als de volumetoetsen. Links bevindt zich de AI-toets. Het is jammer dat je deze alleen voor Moto AI opties kunt gebruiken en niet kunt toewijzen aan bijvoorbeeld je favoriete app.

Interface

De interface van Motorola oogt netjes, maar het minimalistische van enkele jaren geleden, is de laatste tijd wel wat veranderd. Dit komt door de aanwezigheid van Moto AI. Zoals we in de Edge 60 Fusion review al aangaven, zien we de nodige aspecten daarvan terug in de interface. De nieuwsfeed en zoekbalk onderin beeld zijn hier een voorbeeld van. Hoewel de meeste functionaliteiten nog niet werken met de Nederlandse taal, is de zoekbalk in het menu handig om direct een app te zoeken die je nodig hebt. De Nederlandse taal is wel onderweg, zo gaf Motorola eerder aan tegenover DroidApp.

In de interface heb je zoals je mag verwachten toegang tot je notificaties en snelle instellingen. Daarnaast biedt de Motorola handige Motorola-tools. Denk aan het schudden met het toestel om de zaklamp te activeren, of te draaien met de pols om de camera te starten.

Communicatie en multimedia

Bellen, sms’en, internetten… het is allemaal geen probleem met de Motorola Edge 60 Pro. Naast ruimte voor een fysieke simkaart biedt Motorola ook ruimte voor eSIM. De belkwaliteit is goed en van hoge kwaliteit. Internetten kan op de bekende manieren en gaat via 5G of via een maximaal WiFi 6-verbinding. Uiteraard zijn ook NFC en GPS op het toestel te vinden. Mobiel betalen is dan ook geen probleem.

Luister je graag naar muziek, dan zal de Motorola je niet bepaald teleurstellen. Aan boord vinden we stereo-speakers waarvan het volume hard genoeg kan. Op vol volume klinkt het meer dan goed, en zorgt de Edge 60 Pro voor een rijk geluid. Ook het scherm is prima voor multimedia en ook op zomerse dagen goed afleesbaar.

Camera

Het maken van foto’s is voor veel smartphonegebruikers een belangrijke eigenschap. Aan de achterzijde zijn er drie camera’s. Dit betreft een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens. Met die telelens kun je 3x inzoomen. De camera-app is zoals we van Motorola gewend zijn, gebruiksvriendelijk en wijst zich vanzelf.

Maar hoe zit het met de fotokwaliteit? Als we kijken naar de foto’s van de hoofdcamera, zijn we tevreden. De smartphone maakt mooie foto’s met vrij rijke kleuren. Bij natuurfoto’s zien we een goede belichting tussen zowel de natuur als de lucht. Soms zit er wel een tikkeltje grauw in de foto, maar heel storend vinden we het niet. In de avond en nacht maakt de Edge 60 Pro ook echt heel goede foto’s. Mooie kleuren, goede belichting en weinig ruis. De sfeer wordt echt heel goed overgebracht en dat hadden we stiekem toch niet helemaal verwacht van een toestel met deze prijs.

De groothoeklens van de Motorola Edge 60 Pro vinden we wel wat minder. Qua kleuren wijkt hij soms best af met wat de hoofdcamera vastlegt. Daarbij ogen de foto’s wat grauwer. De telelens is wel van een hoog niveau, zelfs in de donkere uren. Foto’s zijn detailrijk en mooi van kleur.

Selfies maak je eveneens met een 50 megapixel lens. De kwaliteit hiervan is best prima, maar haalt het niet bij de kwaliteit die de hoofdcamera realiseert.

Onderstaande foto’s hebben we met de Edge gemaakt. Wil je meer foto’s zien, het digitale fotoalbum staat vol met foto’s die rechtstreeks uit het toestel komen.

Videocamera

Filmen doet de Motorola Edge 60 Pro in een in 4K-resolutie met 30fps, of met 60fps in Full-HD. De videocamera levert prima beelden af, maar de microfoon lijkt wat gevoelig voor wind te zijn. Onderstaande video is direct uit het toestel komen rollen.

Prestaties en accuduur

Motorola heeft bij dit toestel gekozen voor een MediaTek Dimensity 8350 Extreme octa-core processor. De processor kan de taken prima bijhouden en we hebben in de afgelopen weken geen vervelende haperingen of andere zaken opgemerkt. Het toestel voelt lekker snel aan. Dit samen met de 12GB aan werkgeheugen.

De opslagruimte komt uit op 512GB, en daarmee is het toestel direct al lekker riant voorzien van aardig wat geheugen. Dit zien we, zeker in deze prijsklasse, nog wel eens anders. Voor de gebruiker blijft hier ongeveer 487GB van over.

Bloatware

We hebben het bij verschillende Motorola-toestellen al eens aangegeven; de toestellen zijn voorzien van aardig wat bloatware. Dat is bij de Motorola Edge 60 Pro niet anders. Verschillende games worden door Motorola al geïnstalleerd, net als verschillende apps van Motorola zelf. Tijdens het instellen probeert de telefoon ook flink zijn zin nog door te drammen om nog meer apps te installeren. Echt niet nodig. Gebruikers vinden prima hun weg in de Google Play Store.

Batterij

Een grote accu, betekent niet bij ieder toestel dat deze ook lang meegaat. De Motorola Edge 60 Pro beschikt over een gigantische batterij van 6000 mAh. Motorola heeft het energiebeheer prima onder controle. Dat betekent dat je met de Edge 60 Pro lang kunt genieten op één acculading. Twee dagen met gemiddeld gebruik is echt geen probleem. Ook met intensief gebruik heb je aan het eind van de dag nog meer dan zat acculading resterend. We noteren een schermtijd bij intensief gebruik op voornamelijk 5G van 5-6 uur, en dat is echt erg goed. Snel opladen is ook geen probleem. De telefoon ondersteunt 90W opladen of 15W draadloos laden.

Energielabel

Sinds juni is het verplicht dat fabrikanten het energielabel meeleveren bij een toestel. Zo krijg je als gebruiker inzichtelijk hoe het gesteld staat met het energieverbruik van het toestel. Ook andere zaken worden daarin uitgelicht. In het geval van Motorola scoort de Motorola Edge 60 Pro een A-score met een beloofde batterijduur van 67 uur en 47 minuten. Qua repareerbaarheid komt de Edge 60 Pro op een B-score uit. Alle details kun je terugvinden op de website van het Europees productregister.

Updatebeleid

Helaas valt de Motorola Edge 60 Pro nog net buiten de verplichte regeling van de EU voor vijf jaar updates. Motorola heeft wel een duidelijk updatebeleid voor de smartphone. De smartphone krijgt drie Android-updates (Android 16, 17 en 18) en vier jaar beveiligingsupdates. Gezien de prijs is dat aardig, maar het was nog mooier geweest als Motorola al had voorgesorteerd op de Europese regelgeving en vijf jaar updates had beloofd. Daarbij geeft Samsung aan zelf veel goedkopere toestellen zeven jaar updates. Werk aan de winkel voor Motorola!

Beoordeling

Met eerdere toestellen heeft Motorola al bewezen dat het merk uitstekend in staat is om goede smartphones af te leveren. In de afgelopen weken wist de Motorola Edge 60 Pro dit ook absoluut waar te maken. Het is een erg prettig, handzaam toestel die erg goed in de specificaties zit. Ik gebruik zelf altijd wel een high-end toestel; maar voor minder dan de helft van het geld, kan ik alles wat ik doe dit prima met de Edge 60 Pro doen. De batterijduur is waanzinnig goed, het snelladen gaat lekker vlot, de camera is prima en er is direct al veel opslagruimte beschikbaar. Echte nadelen zijn we niet tegengekomen. Jammer is het minder riante updatebeleid, maar voor de rest: toptelefoon.

Je kunt de Motorola Edge 60 Pro kopen bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel, MediaMarkt en Bol.com.

Motorola Edge 60 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 449,00 euro