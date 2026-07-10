WhatsApp werkt aan verjaardagsherinneringen

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie die je automatisch laat weten wanneer één van je contacten jarig is. Het doel ervan is dat je nooit meer een verjaardag hoeft te vergeten. Deze functie kennen we al van bijvoorbeeld Telegram, al zal het bij WhatsApp net wat anders werken.

Verjaardagsherinnering in WhatsApp

De nieuwe verjaardagsmeldingen bouwen voort op een eerdere wijziging waarbij WhatsApp sommige gebruikers vroeg om hun geboortedatum in te vullen. Dat gebeurde oorspronkelijk om te voldoen aan wetgeving rond leeftijdsverificatie in verschillende landen. Die gegevens krijgen nu mogelijk een tweede functie: het versturen van herinneringen wanneer een contact jarig is.

Volgens de informatie werkt WhatsApp aan een aparte pagina waarop je aankomende verjaardagen van je contacten kunt bekijken. Op de verjaardag zelf ontvang je bovendien een melding in de app. Zo hoef je geen aparte agenda meer te gebruiken of zelf alle verjaardagen te onthouden. Omdat veel mensen WhatsApp toch al gebruiken om felicitaties te sturen, lijkt deze toevoeging een logische stap.

De functie werkt alleen als een contactpersoon zijn of haar geboortedatum met WhatsApp heeft gedeeld. Heeft iemand die informatie niet ingevuld, dan kan de app ook geen verjaardagsherinnering tonen. Hiermee is het principe hetzelfde als bij Telegram. Die chat-app geeft op de startpagina bovenin beeld een melding als iemand uit je contactenlijst jarig is.

Onbekend is of WhatsApp privacy-opties toevoegt, waarmee je je verjaardag kunt verbergen voor anderen. Een releasedatum is er nog niet. WhatsApp werkt de functie momenteel verder uit voordat deze beschikbaar wordt voor bètatesters. Pas daarna zal duidelijk worden wanneer verjaardagsmeldingen voor alle gebruikers worden uitgerold.