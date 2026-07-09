Google Pixel-toestellen krijgen extra verbeteringen met juli-update

Google bracht van de week de beveiligingsupdate van juli uit voor Android. De update wordt vanaf nu uitgerold naar de Pixel-modellen. Daarbij zien we niet alleen de nieuwe security-patch, maar zijn er ook een reeks andere verbeteringen die beschikbaar worden gesteld.

Google rolt juli-update uit voor Pixel

Voor de verschillende Pixel-toestellen wordt door Google een nieuwe update uitgerold. De belangrijkste toevoeging is de beveiligingsupdate van juli. Dat is echter niet de enige verbetering, want met de update worden ook verschillende optimalisaties naar de Pixel-toestellen gebracht. De fixes zijn er voor de Pixel 6-serie en nieuwer.

Zo is een probleem opgelost waarbij bepaalde apps onverwacht afsloten of niet wilden opstarten. Ook zijn fouten verholpen waarbij systeemwidgets onjuiste kleuren of contrastinstellingen gebruikten. Daarnaast pakt de update een ernstig probleem aan waardoor sommige toestellen onder bepaalde omstandigheden niet meer goed opstartten of in een bootloop terechtkwamen.

Ook de gebruikersinterface krijgt enkele verbeteringen. Op vouwbare smartphones blijven de navigatieknoppen na het open- en dichtklappen nu op de juiste plek staan. Verder is een fout opgelost waarbij het wallpaper-effect het onderwerp van de achtergrondafbeelding onbedoeld bedekte, terwijl dit juist achter het onderwerp had moeten worden weergegeven.

De update wordt vanaf nu verspreid voor de Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold en de Pixel 10a.

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