Oppo Find X10 Ultra: komt er een nieuwe 200MP-telecamera?

Met de Oppo Find X9 Ultra heeft de fabrikant al een geweldige camera in een smartphone gestopt. Dat kan een opvolger natuurlijk niet slechter doen. Naar verluidt werkt Oppo aan een nieuwe telelens voor de Oppo Find X10 Ultra.

Oppo Find X10 Ultra krijgt nieuwe telelens

Hoewel de Oppo Find X10 Ultra waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 2027 wordt aangekondigd, duiken de eerste details over het nieuwe vlaggenschip nu al op. Een nieuw lek wijst erop dat Oppo werkt aan een flinke upgrade van de zoomcamera.

Volgens de gelekte informatie test Oppo een periscoop-telecamera van maar liefst 200 megapixel. Daarbij zou gebruik worden gemaakt van een grote 1/1,3-inch sensor. De naam van het toestel wordt niet genoemd, maar de verwachting is dat deze camera bedoeld is voor de toekomstige Find X10 Ultra.

Daar blijft het niet bij. Oppo zou ook experimenteren met een tweede 200 megapixel telelens met een nog grotere 1/1,12-inch sensor. Welke sensor uiteindelijk de definitieve keuze wordt, is nog niet bekend. Daarnaast zou het bedrijf ook een nieuwe Samsung HPC-sensor in overweging nemen.

Naast de 200 megapixel camera wordt opnieuw gesproken over een tweede periscoop-telecamera. Die zou beschikken over een 50 megapixel Samsung GNB-sensor met een formaat van 1/1,95 inch. Deze combinatie kwam eerder al langs in het geruchtencircuit.

Als de informatie klopt, betekent dat opnieuw een stap vooruit ten opzichte van de huidige Oppo Find X9 Ultra, die telefoon hebben we uitgebreid getest in de Oppo Find X9 Ultra review. Dat vlaggenschip beschikt al over een 200 megapixel telecamera met een 1/1,28-inch sensor en een tweede 50 megapixel periscooplens met 10x optische zoom en een kleinere 1/2,75-inch sensor.

Voorlopig blijft het echter bij testinformatie. Oppo heeft zelf nog niets bevestigd en het is goed mogelijk dat de uiteindelijke camera-opstelling nog verandert voordat de smartphone officieel wordt aangekondigd.