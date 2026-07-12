De vergeten smartphone: Sony Xperia Z5 Premium

We gaan vandaag bijna elf jaar terug in de tijd. Sony kwam toen met de Sony Xperia Z5 Premium op de markt. Met deze telefoon werd het high-end segment flink opgeschud. Daarbij had dit toestel een bijzondere eigenschap, die nog geen enkele telefoon had.

Sony Xperia Z5 Premium

In het derde kwartaal van 2015 kwam het Japanse Sony met een nieuwe smartphone op de markt. Het werd een opvolger voor de Xperia Z3-serie. Omdat het cijfer ‘4’ ongeluk brengt in Aziatische landen, werd dat de Xperia Z5-serie. De Sony Xperia Z5 Premium was er hier één van. Die bespreken we vandaag in onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten smartphone’.

Deze Sony-telefoon werd gezien als één van de meest ambitieuze smartphones van het jaar 2015. Sony wilde laten zien wat het allemaal kon, en stopte het toestel daarom vol innovaties en goede specificaties. Het meest kenmerkende daarvan zagen we terug in het scherm. De Sony Xperia Z5 Premium was de eerste smartphone met een 4K-scherm. Het was een 5,5 inch groot IPS LCD-scherm met dus een resolutie van 3840 x 2160 pixels. Dit zorgde voor een pixeldichtheid van 806 ppi. Toch was het scherm niet altijd in 4K draaiende. Zo werd alleen geschikte content in volledige 4K-resolutie getoond, om zo de prestaties en accuduur in balans te houden. Voor de rest werd vaak een lagere resolutie gebruikt.

De smartphone zag er luxe uit, voorzien van een glazen voor- en achterkant, een metalen frame en er was een speciale, spiegelende Chrome-uitvoering. Daarnaast was de Z5 Premium ook verkrijgbaar in het zwart en rood. Zoals veel Xperia Z-toestellen was ook deze Premium stof- en waterbestendig en dat was in 2015 lang niet standaard.

Technische eigenschappen

Wat betreft de specificaties was het toestel van alle gemakken voorzien. Er was een Qualcomm Snapdragon 810 chipset, 3GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 32GB. Daarbij kon je het geheugen nog uitbreiden middels een geheugenkaart. De chipset was wel gelijk een zwak punt van de Xperia Z5 Premium. De processor stond bekend als heethoofd, die flink wat warmte kon produceren en dat merkte je ook bij zware belasting. De genoemde processor zat ook in de HTC One M9, en ook daar zorgde de chipset voor deze problemen. LG koos juist destijds bij de LG G4 om een andere processor in het toestel te stoppen; de Snapdragon 808.

De batterij van de Xperia Z5 Premium had een capaciteit van 3430 mAh. Het halen van een volle dag was voor de meeste gebruikers geen probleem. Sony claimde een batterijduur van twee dagen. Zoals we van Sony gewend waren zat ook bij dit toestel de vingerafdrukscanner in de power-button. Daarnaast waren er hoge kwaliteit audio-speakers met uitgebreide ondersteuning voor verschillende codecs en technische hoogstandjes, kon je games vanaf de PlayStation 4 naar de telefoon streamen, dankzij PS4 Remote Play.

Fotografie was altijd al belangrijk geweest voor Sony, en dat moest de Xperia Z5 Premium ook uitstralen. Wr was een 23 megapixel camera, samen met LED-flitser. Filmen kon in 4K met 30fps. Aan de voorzijde zat nog een 5 megapixel selfiecamera. Sony bracht de Sony Xperia Z5 Premium uit met Android 5.1.1 Lollipop, samen met de Xperia UI-skin. Tot en met Android 7.0 Nougat werd het toestel geüpdatet.

Voor een bedrag van 799 euro had je de Sony Xperia Z5 Premium in bezit. Een knaller is het toestel niet echt te noemen. De concurrentie was ook moordend. Samsung had bijvoorbeeld de Galaxy S6, en had ook de Note 5.

Sony Xperia Z5 Premium samengevat in 3 punten

Eerste 4K-smartphone

Glanzend ontwerp

23 megapixel camera