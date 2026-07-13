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    Motorola Edge 70 Max: gelekte beelden geven alvast een voorproefje

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Motorola komt binnenkort met de Motorola Edge 70 Max. Voorzien van een groot scherm, een gigantische batterij en een snelle chipset moet het toestel het segment veroveren. Nu zien we de eerste beelden en komen we de eerste specificaties te weten van het toestel.

    Dit is de Motorola Edge 70 Max

    De Motorola Edge 70 Max laat zich opnieuw zien in gelekte afbeeldingen. Nadat het toestel vorige maand al opdook in renders en Motorola de smartphone inmiddels zelf is gaan teasen in India, geven nieuwe beelden nu ook een indruk van enkele belangrijke specificaties.

    Op een van de gelekte afbeeldingen zijn verschillende kenmerken van het toestel te zien. Zo zou de Motorola Edge 70 Max worden uitgerust met een 7100 mAh batterij, wat een opvallend grote capaciteit is. Aan de voorkant lijkt een 6,82 inch ‘Extreme AMOLED’-scherm aanwezig te zijn. Voor de prestaties zou Motorola kiezen voor de Snapdragon 8 Gen 5-processor.

    Motorola Edge 70 Max

    Een andere opvallende functie is de ondersteuning voor magnetisch draadloos opladen. Dat is nog altijd een zeldzaamheid bij Android-smartphones. Volgens een eerdere certificering ondersteunt het toestel 25W Qi2 draadloos opladen.

    Ook over de camera zijn al eerder details naar buiten gekomen. De Edge 70 Max zou beschikken over een 50 megapixel hoofdcamera met de Sony Lytia 710-sensor. Daarmee lijkt Motorola zich opnieuw te richten op een combinatie van krachtige hardware en een uitgebreide camera-ervaring. Als de eerdere geruchten kloppen, verschijnt de Motorola Edge 70 Max in de kleuren Onyx Black, Sage Green en Glacier Blue. Motorola heeft de specificaties nog niet officieel bevestigd. Of de smartphone ook naar Europa komt, is niet bekend.

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    Motorola Edge 70 Fusion productafbeelding
    Motorola Edge 70 Fusion
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    Prijzen vanaf: 328,99 euro
    Alle informatie
    Motorola Edge 70 productafbeelding
    Motorola Edge 70
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 416,00 euro
    Alle informatie
    Via Roland Quandt

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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