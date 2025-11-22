Motorola Edge 70 review: mag het iets dunner zijn?!

Motorola speelt met de Edge 70 in op de trend waarbij smartphones zo dun mogelijk moeten zijn. Maar zijn daar concessies voor nodig of weet de Motorola Edge 70 zich staande te houden in het landschap? Wij hebben hem getest en onze bevindingen lees je in deze Motorola Edge 70 review.

Motorola Edge 70 review

Motorola brengt deze dunne smartphone uit in de lijn van haar Edge serie en moet dan ook een waardige opvolger zijn voor de Edge 60. Zowel in dikte als gewicht is er bij dit nieuwe toestel iets afgesnoept zonder dat daar, op papier, concessies zijn gedaan op de bruikbaarheid. Het prijskaartje wat aan dit toestel is gehangen is 799 euro, maar wat krijg je daar nu voor? Laten we de Edge 70 in gebruik nemen!

Unboxing

Motorola leverde ons het olijfgroene exemplaar en zoals we inmiddels gewend zijn van Motorola is in het doosje ook weer wat parfum gesprayd, wat moet bijdragen aan de uitpakbeleving. In de doos vinden we verder een USB-C naar USB-C laadkabel, een simtray tool en ook wat informatieboekjes. Handig is dat Motorola direct een clear cover meegeeft. Zo kan je het dunne toestel direct vanuit de doos beschermen tegen krasjes.

Design en Interface

Het is zeker niet de eerste telefoon van Motorola met een opvallend kleurtje, ook dit keer is er weer samengewerkt met Pantone om tot de kleuren van de Edge 70 te komen. Naast Bronze Green (olijfgroen) is er ook nog iets lichtere groen (met oranje accenten) en een donkergrijze variant (met blauwe accenten) beschikbaar. In daglicht geeft dit de telefoon een unieke uitstraling.

Dat het toestel echt dun is voel je als je de Edge 70 oppakt. Uitgedrukt in cijfers is de Edge 70 net geen 6 millimeter dik en weegt deze 159 gram. De zachte achterkant geeft het toestel extra grip. De aluminium randen geven een premium gevoel aan het toestel. Mooi is ook dat de rand rondom het scherm dusdanig dun is dat deze bijna niet opvalt. Goed om te weten is dat het toestel IP68 gecertificeerd is en dus tegen stof en onderdompeling kan!

Interface

Motorola houdt bij haar toestellen de interface dicht tegen dat van Google aan met hier en daar kleine aanpassingen. Belangrijkste app om je op weg te helpen met het personaliseren van je Edge 70 is de Moto app. Hierin kan bijvoorbeeld je wallpaper, lettertypes, het aantal app icoontjes per regel en de animatie voor de vingerafdrukscanner wijzigen.

Ook bij de Edge 70 is er een AI knop aan de zijkant van het toestel te vinden die je direct naar de AI functies van Motorola stuurt. In dit geval betreft dat een samenwerking met Copilot en Perplexity. Je vindt de losse apps hiervoor in de app lade ook terug, maar het zou wellicht mooier zijn als deze worden samengevoegd in een eigen “Moto AI” mapje. Echter werkt Moto AI nog altijd niet in het Nederlands, al beloofde Motorola daar eerder wel beterschap voor, maar zover is het nog niet. Zeker als je veel apps installeert raak je het zicht op deze apps kwijt.

Wat wel opvalt is dat het toestel wat extra, misschien ongewenste apps voor installeert. Zo vinden we bijvoorbeeld plots de Temu en Linkedin app tussen onze apps terug, laten we hopen dat Moto niet nog meer extra apps op haar smartphones gaat meeleveren.

Communicatie en multimedia

Je kan op de Motorola Edge 70 via twee simkaarten bereikbaar zijn, via één nano-simkaart een een eSIM. Verder beschikt de Edge 70 over de laatste technieken als het gaat om connectiviteit, met ondersteuning voor WiFi 6E, 5G en Bluetooth 5.4. Tijdens het testen hebben we geen vreemde zaken of problemen met het bereik kunnen waarnemen. Telefoongesprekken komen vlot tot stand en we horen geen kritiek op de verstaanbaarheid.

Het 6,67 inch pOLED display weet prachtige kleuren te produceren en is bij volle zon nog steeds goed afleesbaar. Het scherm ververst met maximaal 120 Hz en werkt ook als er een beetje regen op het scherm valt.

Camera

Hoe pakt de cameramodule uit als je een zo dun mogelijke smartphone probeert te maken? In het geval van de Edge 70 maakt de camerabump het toestel ietsje dikker, iets wat bij de inspiratiebron (de Galaxy S25 Edge en iPhone Air) ook het geval is. Toch laat Motorola wel zien dat je prima een hele camera module kwijt kunt in het toestel.

Los van een LED-flitser, die ook als zaklamp te gebruiken is door het toestel te schudden, vinden we in de cameramodule twee keer een 50 megapixel module. Dit is een normale lens en een groothoeklens. De derde ‘lens’ is een 3-in-1-lichtsensor, maar de toegevoegde waarde blijft een beetje onduidelijk. Helaas ontbreekt een telelens, maar kun je middels een uitsnede in een foto, 2x zoom gebruiken.

In de camera-applicatie vind je een selectie aan filters, instellingen, de mogelijkheid tot het maken van actieve foto’s en een snelkoppeling naar Google Lens. Actieve foto’s zorgen ervoor dat je ook de beweging rondom het fotomoment vastlegt. Kijken we naar de beelden zelf dan weet de Edge 70 mooie afbeeldingen af te leveren waarbij het beeld rijk aan details blijft. Zoom je in voorbij de 2x dan wordt het allemaal snel blokkerig en in het donker krijgen we toch al iets sneller last van bewegingsonscherpte. Ten opzichte van haar voorganger de Edge 60 verlies je de mogelijkheid om 3x zonder kwaliteitsverlies in te zoomen.

Wil je alle foto’s bekijken die we met de Motorola Edge 70 hebben gemaakt, check dan ons fotoalbum van de Motorola Edge 70.

Video

Voor het maken van video’s kan je kiezen uit Full-HD met maximaal 60 frames per seconden en bij 4K met maximaal 30 frames per seconden. Ook heb je de mogelijkheid om opnames geoptimaliseerd met HDR10 te maken. Hieronder vind je een video sample die we met de Edge 70 hebben geschoten.

Prestaties en accuduur

Motorola heeft de Edge 70 uitgerust met een Snapdragon 7 chipset van de vierde generatie en die is in het dagelijkse gebruik allesbehalve traag. Apps kun je moeiteloos gebruiken en ook schakelen tussen verschillende apps of een game is geen enkele uitdaging voor dit toestel. Toch had Motorola ervoor kunnen kiezen om een echte uithaal naar Apple te doen door een high-end chip in deze Edge 70 te plaatsen.

In het toestel vinden we ook een silicium-koolstof accu met een capaciteit van 4800 mAh. In de twee weken dat we het toestel als daily driver op zak hadden ging de accu merkbaar langer mee dan bijvoorbeeld de Razr 60 Ultra. Met normaal gebruik persen we 6 uur aan schermtijd uit het toestel over 1,5 dag gemeten.

Is het toestel leeg dan kan je met 68 watt snelladen, mits je lader dit ondersteunt! Draadloos laden is ook geen enkel probleem en kan met maximaal 15 watt. Wel ontbreekt er een laadadapter in het verkooppakket, deze dien je dus nog optioneel aan te schaffen.

Updatebeleid

Motorola levert de smartphone met Android 16. De smartphone krijgt vier Android-updates en ruim vijf jaar beveiligingsupdate. Dit betekent dat de Edge 70 bijgehouden wordt tot en met Android 20. De beveiligingsupdates gaan door tot juli 2031.

Beoordeling

In de praktijk is de Edge 70 een fijne metgezel, het gewicht en dikte maakt dat je het toestel toch makkelijk opbergt in je broekzak. Op het gebied van prestaties kom je niets te kort en de accuduur is meer dan in orde. Wel zien we wat bloatware vooraf geïnstalleerd worden. Ook de eigen software van Motorola kan misschien nog iets beter gegroepeerd worden. Dankzij de samenwerking met Pantone produceert Motorola nog altijd kleurrijke en opvallende toestellen en dit is bij de Edge 70 niet anders.

Wel laat de Edge 70 zich wat lastiger positioneren, als we kijken naar de Edge 60 Pro. Dat toestel hebben we uitgebreid getest in de Motorola Edge 60 Pro review. Die is weliswaar minder dun en heeft een minder updatebeleid, maar heeft wel een telelens en is goedkoper.

Tijdelijk krijg je bij aanschaf van de Edge 70 een gratis accessoirebundel bestaande uit een 68 watt snellader, Moto Buds Loop een Moto Tag en een Watch Fit. Alles om de Motorola ervaring zo compleet mogelijk te maken. Geïnteresseerd? Je vindt hem in de winkels van Belsimpel, Coolblue en Odido.

