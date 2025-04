Motorola kondigt Edge 60 en Edge 60 Pro aan voor Europa

Twee nieuwe toestellen zijn toegevoegd aan het portfolio van Motorola. De fabrikant kwam eerder al met de Edge 60 Fusion. De toestellen die we nu te zien krijgen, zijn de Edge 60 en Edge 60 Pro.

Motorola presenteert nieuwe Edge 60-smartphones

Na de Motorola Edge 60 Fusion is het tijd voor twee nieuwe toestellen in de Edge 60-serie. Vorig weekend publiceerde DroidApp de uitgebreide Motorola Edge 60 Fusion review, en daarin waren we erg enthousiast over deze smartphone. De Edge 60 en Edge 60 Pro worden een trede hoger geplaatst en komen ook naar ons land. Motorola geeft weer veel aandacht aan AI in de toestellen, maar zoals we in de review van de Fusion al aanstipte; dit werkt niet in het Nederlands.

De nieuwe Motorola Edge 60 en Edge 60 Pro kenmerken zich door een quad-curved design, waarbij het scherm wat rond afloopt. De telefoons zijn voorzien van een IP68/IP69 certificatie en leverbaar in kleurrijke Pantone-kleuren. De Edge 60 zien we in het donkerblauw en lichtgroen, de Pro in een paarse en grijsgroene kleur, net als een felblauwe. Beide telefoons bieden een 6,7 inch pOLED-display, met een resolutie van 2712 x 1220 pixels, 120Hz verversingssnelheid en HDR10+ ondersteuning.

Motorola Edge 60

Motorola levert de Edge 60 met een triple-camera. Deze bestaat uit een 50 megapixel hoofdlens, 50 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telefotolens met 3x optische zoom. Daarbij is er een 50 megapixel front-camera. De Motorola Edge 60 biedt de MediaTek Dimensity 7300 octa-core chipset, 12GB RAM en 512GB opslagruimte en een 5200 mAh batterij met 68W laden.

Motorola Edge 60 Pro

Bij de Motorola Edge 60 Pro zien we een 6000 mAh batterij met 90W laden. Hier kun je je dus wel wat uurtjes mee vermaken. Motorola geeft de Edge 60 Pro een 50MP hoofdcamera, 50MP groothoek en 10MP telefotolens met 3x optische zoom en ook hier weer een 50MP front-camera. De chipset is de MediaTek Dimensity 8350 Extreme Ultra. De smartphone komt eveneens met 12GB RAM en 512GB opslagruimte.

Motorola brengt de Edge 60 Pro als eerst uit. Deze is vanaf nu verkrijgbaar voor een bedrag van 599,99 euro. De Edge 60 komt half mei uit voor 429,99 euro. Je kunt terecht bij Belsimpel, Bol, Mobiel en MediaMarkt.