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    Google Pixel 11-serie in groot lek: Amazon deelt prijzen en foto’s

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Groot nieuws vandaag over de nieuwe Google Pixel 11-serie. De vier devices in deze serie worden uitgebreid uitgelicht in foto’s. We zien nieuwe kleuren, en komen ook de prijzen te weten.

    Pixel 11 in foto’s uitgelekt

    Webwinkel Amazon heeft korte tijd de nieuwste smartphones van Google online gehad. Dit is niet onopgemerkt gebleven, waardoor veel informatie op straat is beland. Het gaat om foto’s van alle vier de toestellen, samen met informatie over de kleuren en de prijzen. Verwacht wordt dat de toestellen deze zomer officieel worden aangekondigd.

    Volgens de gelekte pagina’s verschijnt de Pixel 11 in de kleuren Obsidian, Hibiscus en Pistachio. Opvallend genoeg worden in de productbeschrijvingen ook de namen Midnight, Fuchsia en Moss genoemd. Die kleuren sluiten beter aan bij eerdere geruchten, waardoor nog niet helemaal duidelijk is welke benamingen Google uiteindelijk zal gebruiken.

    Google Pixel 11 kleuren

    We zien ook de Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro Fold voorbijkomen. De Pro wordt genoemd in de kleuren Dune, Light Fog, Pine en Sterling, terwijl de Fold volgens de vermelding beschikbaar komt in Pine en Midnight. Vooral de Pine-uitvoering was eerder al in andere lekken opgedoken.

    Google Pixel 11 Pro Fold kleuren

    Naast de afbeeldingen bevatten de productpagina’s ook enkele specificaties. Zo zou de standaard Pixel 11 beschikken over een 6,3 inch scherm met een resolutie van 2424 × 1080 pixels, 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Daarmee spreekt het lek eerdere geruchten tegen waarin werd gesproken over een basismodel met slechts 8GB RAM.

    Ook de accucapaciteiten worden genoemd. De Pixel 11 zou een batterij van 4985 mAh krijgen, de Pixel 11 Pro XL een exemplaar van 5115 mAh en de Pixel 11 Pro Fold een batterij van 4750 mAh.

    Google Pixel 11 Pro (XL) kleuren

    Pixel Tag

    Verder verwijzen de pagina’s naar een nog niet aangekondigde Google Pixel Tag als compatibel accessoire. Over zo’n tracker doen al langer geruchten de ronde, maar Google heeft het product nog altijd niet officieel aangekondigd.

    Wanneer Google definitief de nieuwe producten presenteert, is nog niet bekend. Volgens geruchten is de officiële introductie op 12 augustus. Dan zou het bedrijf ook de nieuwe Pixel Watch 5 willen laten zien.

    Google Pixel 10 Pro productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 859,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 productafbeelding
    Google Pixel 10
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    Prijzen vanaf: 569,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro Fold productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro Fold
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro XL productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro XL
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 973,00 euro
    Alle informatie
    Via 9to5Google

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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