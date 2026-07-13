Chat-app Signal krijgt update voor verbeteringen in groepen en gesprekken

Signal heeft een update uitgebracht voor de privacyvriendelijke berichtendienst. De gebruikerservaring wordt verbeterd dankzij verbeteringen voor groepen en gesprekken.

Update voor Signal

Signal heeft een nieuwe update uitgebracht die vooral gericht is op het verbeteren van groepschats en groepsgesprekken. Daarbij blijft de berichtenapp vasthouden aan waar het om bekendstaat: privécommunicatie met end-to-end-versleuteling.

Eén van de toevoegingen is dat groepsbeheerders voortaan berichten van andere deelnemers kunnen verwijderen. Voorheen konden beheerders alleen hun eigen berichten wissen. Met de nieuwe functie kunnen zij groepsberichten die in de afgelopen 24 uur zijn geplaatst verwijderen. Andere groepsleden zien daarbij een melding dat het bericht door een beheerder is verwijderd.

Beheren van gesprekken

Ook het beheren van gesprekken wordt eenvoudiger. Het aantal chats dat je kunt vastzetten bovenaan je chatlijst is verhoogd van vier naar tien. Daardoor kun je meer belangrijke gesprekken direct binnen handbereik houden zonder eerst door een lange lijst met berichten te scrollen.

Groepsgesprekken

Voor groepsgesprekken introduceert Signal daarnaast een nieuwe optie om andere deelnemers te dempen tijdens spraak- en videogesprekken. Wanneer iemand wordt gedempt, is die persoon tijdelijk niet hoorbaar voor de rest van de groep. Dit moet vooral helpen om achtergrondgeluiden te beperken en grote gesprekken overzichtelijker te maken. De gedempte deelnemer kan zijn of haar microfoon op elk moment zelf weer inschakelen.

Volgens Signal zijn de vernieuwingen bedoeld om de app gebruiksvriendelijker te maken. De nieuwe functies zijn beschikbaar via de nieuwste versie van Signal voor Android, iOS en desktop. Signal benadrukt daarnaast opnieuw dat de app open source is. De broncode is openbaar beschikbaar en kan door iedereen worden gecontroleerd, wat volgens het bedrijf bijdraagt aan transparantie en vertrouwen in de beveiliging van het platform.