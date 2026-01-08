Signal enorm populair in Denemarken door oplopende spanningen

Signal is een op privacy-gerichte berichtendienst. Om de zoveel tijd komt in het nieuws dat de chat-app flink in populariteit is gestegen. Dat is nu wederom het geval. De berichtendienst is in korte tijd zeer populair geworden in Denemarken door de internationale spanningen.

Signal razend populair in Denemarken

Signal ziet haar marktaandeel flink groeien in Denemarken. De inwoners van het Scandinavische land lijken op zoek te gaan naar een alternatief voor diensten als WhatsApp en Telegram. De exacte reden is niet bekend, maar alles lijkt te wijzen op de internationale spanningen. Het gaat dan specifiek om de spanning tussen Groenland en de Verenigde Staten. Trump wil desnoods militair de macht overnemen in Groenland. Dat land is een semi-autonoom land binnen het Koninkrijk van Denemarken.

In de Google Play Store staat Signal in Denemarken nu op een eerste plaats van meest gedownloade apps in de categorie Communicatie. Vorige week stond de toepassing daar nog op een negende plaats. Op de iPhone wordt Signal ook veel gedownload, daar heeft de app een derde plaats ingenomen, zo schrijft Signalapp.

Signal staat bekend om haar privacyvriendelijke insteek, waar dat juist niet geldt voor WhatsApp en veel andere chat-apps. Alle chats in Signal zijn end-to-end versleuteld, er worden geen gegevens verzameld en ook dus niet gedeeld met derden. Doordat Signal open-source is, is de broncode voor iedereen inzichtelijk om zo transparant te zijn. Daarnaast ligt de focus bij de ontwikkelaars niet op het maken van winst, maar op het aanbieden van een veilige, privacyvriendelijke app.

In Nederland duikt Signal ook regelmatig op, maar op moment van schrijven staat de applicatie op een zevende plek van populairste apps in de categorie ‘Communicatie’.