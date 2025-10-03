‘Signal dreigt Europa te verlaten bij invoering chatcontrole’

Chat-app Signal zet zich volop in op de privacy van haar gebruikers. Het gaat daarmee verder dan WhatsApp, Messenger en Telegram. Maar er zit een kink in de kabel. Als de Europese Unie de omstreden ‘chatcontrole’ invoert, dan dreigt Signal Europa te verlaten.

Binnenkort geen Signal meer in Europa?

Als het aan chat-app Signal ligt, dan is een vertrek uit Europa realistisch als de EU de chatcontrole invoert. Er liggen Europese plannen om beveiligde communicatie aftapbaar te maken voor overheden. Dit betekent dat chat-apps die encryptie en andere beveiligingsmaatregelen nemen, een achterdeur open moeten zetten voor overheden. CEO Meredith Whittaker van Signal laat weten; “Als we voor de keuze gezet worden of we de integriteit van onze encryptie en onze databeschermingsgaranties moeten ondermijnen of Europa moeten verlaten, dan zouden we helaas de beslissing nemen om die markt te verlaten”. De uitspraak werd gedaan tegenover het Duitse persbureau dpa.

Chat Control, zoals het wetsvoorstel wordt genoemd, is bedoeld om seksueel kindermisbruik online te voorkomen en te bestrijden. Middels de chatcontrole moet het mogelijk worden om dergelijk materiaal te detecteren. Hiervoor zouden platformen en apps aftapvoorzieningen moeten realiseren, zo schrijft Tweakers. Deze maand zou het nieuwe voorstel behandeld worden in de Europese Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken. Op dit moment wordt dit plan niet door Nederland gesteund. Het is niet bekend wat andere landen van de plannen vinden.