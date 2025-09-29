Chat-app Signal introduceert ‘Secure Backups’ en maakt opslaan veiliger

Signal is een steeds populairder wordende applicatie voor het versturen van berichten. Hoewel WhatsApp nog altijd het meest populair is, richt Signal zich vooral op de privacy. Een nieuwe functie is nu beschikbaar en dat is Secure Backups, ofwel beveiligde back-ups.

Beveiligde back-ups in Signal

Signal kent een grote groep trouwe gebruikers. In de afgelopen tijd werd de applicatie steeds populairder vanwege de privacy die de app hoog in het vaandel heeft staan. Daar werkte de introductie van Meta AI in WhatsApp ook niet bepaald aan mee. De ontwikkelaars hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe functie voor de dienst en die is nu beschikbaar. Gebruikers kunnen vanaf nu gebruikmaken van Secure Backups, waardoor back-ups van je chats veilig worden opgeslagen.

Als eerst is de functie beschikbaar voor Android-gebruikers met de bètaversie van de applicatie. Tot op heden was er nooit een manier om je berichten te herstellen, als je geen lokale back-up maakte, of om berichten volgens het stappenplan overzette van de ene naar het andere apparaat. De Secure Backup-functie moet dit probleem tackelen.

Signal stelt de functie gratis beschikbaar voor 100MB aan berichten en media van de afgelopen 45 dagen. Wil je dat meer berichtgeschiedenis en media van langer geleden dan 45 dagen geback-upt wordt, dan moet je hiervoor betalen. Het bedrag dat genoemd wordt is 1,99 dollar per maand. Omgerekend is dit 1,69 euro per maand. Signal legt uit dat het de eerste keer is dat er voor een functie geld gevraagd wordt. Dit heeft te maken met het feit dat media een hoop ruimte vragen op servers, en deze duur zijn. Daarbij worden geen gegevens verkocht en dus is het geld nodig om de kosten te dekken met de bijdrage van een gebruiker.

Met Secure Backups kan iedere 24 uur een nieuwe back-up gemaakt worden. Wanneer je gegevens wilt herstellen, heb je een sleutel van 64 tekens nodig die je krijgt. Die herstelsleutel moet je dus goed bewaren. Overigens is het gebruik van de back-ups niet verplicht. De functie moet binnenkort breed beschikbaar komen en ook uitgebracht worden voor iOS en Desktop, zo laat Signal weten.