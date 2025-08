Google Foto’s krijgt functie voor alleen back-uppen van je favorieten

Een fijne verbetering voor Google Foto’s is onderweg. Gebruikers kunnen meer instellingen verwachten voor het back-uppen van foto’s. Zo kun je ervoor kiezen om niet meer iedere foto op te slaan in je Google-account.

Google Foto’s krijgt fijne verbetering

Een nieuwe functie is onderweg voor de app van Google Foto’s. Dit blijkt uit nieuwe aanwijzingen die zijn gevonden in de nieuwste versie van de Android-app. Gebruikers krijgen een mogelijkheid om back-up instellingen aan te passen. Tot nu toe kun je alleen kiezen voor wel of niet back-uppen, of welke mappen je wilt opslaan, maar volgens de aanwijzing gaat dit veranderen.

In Google Foto’s v7.39 zijn aanwijzingen gevonden dat Google een optie toevoegt, die je alleen favoriete foto’s laat back-uppen. Dit betekent dat alleen de foto’s die zelf met een ster gemarkeerd zijn, worden opgeslagen in je Google-account. Alle andere foto’s blijven alleen op je telefoon opgeslagen.

Standaard krijgen gebruikers 15GB gratis online opslagruimte. Op die manier kun je weer wat opslagruimte besparen. Wil je toch meer ruimte, dan kun je dit tegen betaling regelen.