WhatsApp komt met december-update: stickers, meldingen en meer

WhatsApp heeft een nieuwe update aangekondigd, waarbij gebruikers toegang krijgen tot verschillende nieuwe functies. Onder andere berichten over gemiste oproepen, nieuwe statusstickers en verbeteringen voor chats zijn doorgevoerd met deze update. Wat is er allemaal nieuw?

WhatsApp met december-update

Een nieuwe update is aangekondigd voor berichtendienst WhatsApp. De update, die in de komende tijd beschikbaar zal komen, brengt allereerst gemiste oproepberichten. Dit betekent dat je nu een voicemail kunt achterlaten als je iemand niet telefonisch kan bereiken via WhatsApp. Afhankelijk van het type gesprek kun je met één tik een spraakbericht of videonotitie achterlaten, een beetje te vergelijken met hoe je een voicemail gebruikt, maar dan interactiever.

WhatsApp heeft verder de mogelijkheid om reacties in spraakchats achter te laten. Door te reageren op een spraakchat, kun je bijvoorbeeld een felicitatie delen zonder dat het gesprek onderbroken hoeft te worden. Bij videogesprekken in een groep, wordt de spreker voortaan hoger weergegeven, zodat je gesprekken makkelijker kunt volgen.

Chats

Op het gebied van chats worden ook verbeteringen doorgevoerd. Meta AI is uitgebreid, met betere manieren om afbeeldingen te maken. Tevens kun je animaties toevoegen aan je afbeeldingen, waarmee deze omgezet wordt in een korte video. WhatsApp belooft ook betere linkvoorbeelden, waarbij lange URL-links ingekort worden. Voor Mac, Windows en WhatsApp Web, kun je nu het Media-tabblad gebruiken om snel mediabestanden terug te vinden.

Updates

Bij de updates kun je ook nieuwe functies verwachten. Je kunt kiezen voor nieuwe stickers, om jezelf uit te drukken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor interactieve stickers, vragen waarop anderen kunnen reageren en songteksten. Verder kunnen ook op Kanalen nu vragen gedeeld worden. Beheerders kunnen op deze manier communiceren met de doelgroep, en krijgen de antwoorden realtime binnen.

Volg het DroidApp kanaal op WhatsApp