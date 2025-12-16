Close Menu
    woensdag 25 maart
    Trending
    Nieuws

    WhatsApp komt met december-update: stickers, meldingen en meer

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    WhatsApp heeft een nieuwe update aangekondigd, waarbij gebruikers toegang krijgen tot verschillende nieuwe functies. Onder andere berichten over gemiste oproepen, nieuwe statusstickers en verbeteringen voor chats zijn doorgevoerd met deze update. Wat is er allemaal nieuw?

    WhatsApp met december-update

    Een nieuwe update is aangekondigd voor berichtendienst WhatsApp. De update, die in de komende tijd beschikbaar zal komen, brengt allereerst gemiste oproepberichten. Dit betekent dat je nu een voicemail kunt achterlaten als je iemand niet telefonisch kan bereiken via WhatsApp. Afhankelijk van het type gesprek kun je met één tik een spraakbericht of videonotitie achterlaten, een beetje te vergelijken met hoe je een voicemail gebruikt, maar dan interactiever.

    WhatsApp december update 2025

    WhatsApp heeft verder de mogelijkheid om reacties in spraakchats achter te laten. Door te reageren op een spraakchat, kun je bijvoorbeeld een felicitatie delen zonder dat het gesprek onderbroken hoeft te worden. Bij videogesprekken in een groep, wordt de spreker voortaan hoger weergegeven, zodat je gesprekken makkelijker kunt volgen.

    Chats

    Op het gebied van chats worden ook verbeteringen doorgevoerd. Meta AI is uitgebreid, met betere manieren om afbeeldingen te maken. Tevens kun je animaties toevoegen aan je afbeeldingen, waarmee deze omgezet wordt in een korte video. WhatsApp belooft ook betere linkvoorbeelden, waarbij lange URL-links ingekort worden. Voor Mac, Windows en WhatsApp Web, kun je nu het Media-tabblad gebruiken om snel mediabestanden terug te vinden.

    Updates

    Bij de updates kun je ook nieuwe functies verwachten. Je kunt kiezen voor nieuwe stickers, om jezelf uit te drukken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor interactieve stickers, vragen waarop anderen kunnen reageren en songteksten. Verder kunnen ook op Kanalen nu vragen gedeeld worden. Beheerders kunnen op deze manier communiceren met de doelgroep, en krijgen de antwoorden realtime binnen.

    Volg het DroidApp kanaal op WhatsApp

    WhatsApp Messenger
    WhatsApp Messenger
    Download QR-Code
    WhatsApp Messenger
    Ontwikkelaar: WhatsApp LLC
    Prijs: Gratis

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    WhatsApp introduceert nieuwe opties voor Status-update
    WhatsApp komt met april-update: nieuwe functies voor groepschats
    WhatsApp chatthema update beschikbaar – zo gebruik je ze
    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp