    donderdag 2 oktober
    WhatsApp met oktober-update: bewegende foto’s, thema’s en meer

    WhatsApp heeft een nieuwe update aangekondigd, waarbij gebruikers toegang krijgen tot nieuwe functies. Met de oktober-update krijg je bewegende foto’s, kun je nog meer instellingen aanpassen qua thema’s en zijn er meer nieuwe functies te vinden.

    WhatsApp met nieuwe functies

    Een nieuwe update is aangekondigd door WhatsApp. De populaire berichtendienst krijgt de oktober-update, waarin verschillende nieuwe functies zijn toegevoegd. De uitrol ervan is inmiddels gestart, maar het kan even duren totdat iedereen de nieuwe functies ook daadwerkelijk terugziet. Nieuw is de functie ‘Motion Photos’, die op iOS Live Photos wordt genoemd. Hiermee kun je geluid en beweging toevoegen aan de momenten die je vastlegt met de camera. Het kan gezien worden als een functie waarbij je net als in de camera-app op verschillende Android-toestellen en de iPhone, bij het maken van een foto alvast wat beweging te zien krijgt. Het legt net voor en net na het maken van een foto ook het beeld vast, waardoor het net wat anders is dan een video.

    WhatsApp introduceert verder nieuwe chatthema’s, waarbij je met het gebruik van Meta AI nog meer je creativiteit kunt stimuleren. Eerder dit jaar kwamen chatthema’s voor het eerst naar WhatsApp. De ontwikkelaars introduceren verder nieuwe stickerpakketten die je kunt gebruiken in je chats. Je vindt bijvoorbeeld nieuwe karakters in de Fearless Bird- en Vacation-pakketten.

    WhatsApp zoekfunctie groepen

    Documenten scannen is een andere nieuwe feature die je als Android-gebruiker tegen kunt komen in WhatsApp. Eerst was deze functie alleen voor Apple iOS beschikbaar. Vanuit WhatsApp kun je direct beginnen met het scannen van een document. Je kunt vanaf nu ook groepschats sneller doorzoeken. In het tabblad ‘Chats’ kun je nu zoeken naar iemand die je kent, waarna gemeenschappelijke groepen worden getoond. Tot slot zijn er nieuwe achtergronden voor videogesprekken. Voor die functie wordt gebruik gemaakt van Meta AI.

    Zoals gezegd worden de functies vanaf nu verspreid naar de gebruikers van WhatsApp. Het kan even duren totdat iedere gebruiker deze terugvindt op zijn of haar smartphone.

