WhatsApp komt met vertaalfunctie voor chats

Al langere tijd gaan er berichten rond over dat je binnenkort chats kunt vertalen in WhatsApp. Een nieuwe aankondiging van WhatsApp is nu geweest, en maakt duidelijk dat de uitrol aanstaande is. Met de vertaalfunctie wordt het mogelijk om chats te vertalen. Toch zitten er wel nog wat haken en ogen aan, aan deze nieuwe functie.

WhatsApp vertaalfunctie komt eraan

WhatsApp heeft in een blogpost officieel de vertaalfunctie aangekondigd. Dit betekent dat de uitrol van de nieuwe functie aanstaande is. Met de nieuwe vertalingsmogelijkheid krijgen gebruikers de mogelijkheid om zelf te kiezen in welke taal zij de berichten willen lezen. Ideaal als je met anderen in een andere taal moet communiceren. De functie komt uit WhatsApp zelf en is dus anders dan de vertaalfunctie van apps die op kan duiken op een Pixel-smartphone.

De werking van de vertaalfunctie van WhatsApp is eenvoudig. Je houdt een bericht in een andere taal ingedrukt, en kiest voor de optie ‘Vertalen’. Vervolgens kies je de taal waarin je het bericht wilt lezen en download je de taal om deze te gebruiken voor toekomstige vertalingen. Je kunt de vertalingen gebruiken voor persoonlijke chats, groepsgesprekken en kanaalupdates. Op Android krijgt WhatsApp de mogelijkheid om automatisch vertalen voor een complete chatthread in te schakelen, zodat ook nieuwe berichten direct in de andere taal worden geopend.

WhatsApp benadrukt dat de vertalingen op je apparaat gebeuren. Op deze manier is je privacy beschermd. Vanaf nu wordt de functionaliteit uitgerold, al zal dit als eerst in de talen Engels, Spaans, Hindi, Portugees, Russisch en Arabisch zijn. Later volgen andere talen, maar het is niet bekend wanneer bijvoorbeeld Nederlands, Frans en Duits worden toegevoegd. Apple iPhone-gebruikers hebben meer mazzel, daar werkt de functionaliteit gelijk in 19 talen; waaronder Nederlands, Frans, Pools, Turks en Duits.