WhatsApp werkt aan nieuwe ‘voicemail-functie’ voor oproepen

    maandag 25 augustus
    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Wanneer je iemand niet telefonisch kan bereiken, kiezen doorgaans de meeste bellers voor het sturen van een appje. Soms wordt de voicemail nog ingesproken. Die functie zal zijn debuut maken in WhatsApp, zo wordt duidelijk uit nieuwe berichten.

    WhatsApp met voicemail-functie

    Bel je weleens met iemand via WhatsApp, dan is het interessant om te weten dat WhatsApp werkt aan een nieuwe functie. Velen sturen een WhatsAppje of een bericht als iemand niet bereikt kan worden met een telefoongesprek. Het gebruik van de voicemail wordt nog vaak vermeden. Toch is dat de functie waar de ontwikkelaars van de berichtendienst aan werken. Krijg je iemand niet te pakken met de telefoonfunctie van WhatsApp, dan kun je binnenkort een voicemail achterlaten.

    whatsapp voicemail

    Op dit moment is de functie nog niet beschikbaar voor gebruikers. Aanwijzingen hiervoor zijn gedaan in de code van de chat-app. De werking van de functie is vrij eenvoudig. Je belt iemand, diegene neemt niet op, en dan krijg je de mogelijkheid om een voicemailbericht achter te laten.

    Onbekend is wanneer WhatsApp de nieuwe functie beschikbaar stelt.

    Via WAbetainfo

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

