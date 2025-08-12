Close Menu
    dinsdag 12 augustus
    Trending
    WhatsApp sticker
    Nieuws

    ‘WhatsApp komt met gastgesprek: chatten met mensen zonder account’

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    WhatsApp werkt achter de schermen aan een nieuwe functie. Met een functie die nu in ontwikkeling is, wordt het mogelijk om met iemand te chatten die geen WhatsApp heeft. Hoe dat precies werkt, wordt duidelijk na nieuwe berichten.

    Chatten via WhatsApp, zonder WhatsApp

    Je zou denken dat je alleen kunt WhatsAppen als je over een account beschikt. Tot op heden is dat ook zo. Maar het is goed mogelijk dat dit gaat veranderen. In de nieuwste bètaversie van de berichtendienst wordt gesproken over een gastmodus. Hiermee wordt het mogelijk om te communiceren met anderen, terwijl diegene geen WhatsApp-account heeft. De informatie hierover wordt gedeeld door WAbetainfo.

    WhatsApp gastgesprek

    Maar hoe werkt het? Wil je met iemand chatten die geen WhatsApp heeft, dan kun je diegene uitnodigen voor zo’n gesprek middels een unieke link. Via de link kan degene zonder WhatsApp chatten, zonder dat hiervoor een account aangemaakt hoeft te worden, of dat hiervoor WhatsApp als app gedownload hoeft te worden. Het vermoeden is dat dit via een WhatsApp Web-achtige omgeving loopt.

    WhatsApp zal wel verschillende beperkingen hanteren als via deze weg gechat wordt. Dit betekent dat er geen foto’s, video’s, bestanden of GIFjes gedeeld kunnen worden. Tevens zijn spraakoproepen en video-oproepen niet mogelijk in deze gastgesprekken. Het is niet bekend wanneer de functionaliteit definitief beschikbaar komt.

    WhatsApp Messenger
    WhatsApp Messenger
    Download QR-Code
    WhatsApp Messenger
    Ontwikkelaar: WhatsApp LLC
    Prijs: Gratis
    Via Wabetainfo

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    WhatsApp
    WhatsApp laat je binnenkort profielfoto importeren van Facebook en Instagram29/07/2025
    WhatsApp emoji
    WhatsApp gaat beginnen met tonen advertenties: hier ga je ze zien17/06/2025
    whatsapp sticker header
    WhatsApp’s nieuwe AI-functie kan ongelezen groepsberichten samenvatten16/06/2025
    WhatsApp kondigt enorme juni-update aan: dit is er nieuw
    WhatsApp kondigt enorme juni-update aan: dit is er nieuw13/06/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp