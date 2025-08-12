‘WhatsApp komt met gastgesprek: chatten met mensen zonder account’

WhatsApp werkt achter de schermen aan een nieuwe functie. Met een functie die nu in ontwikkeling is, wordt het mogelijk om met iemand te chatten die geen WhatsApp heeft. Hoe dat precies werkt, wordt duidelijk na nieuwe berichten.

Chatten via WhatsApp, zonder WhatsApp

Je zou denken dat je alleen kunt WhatsAppen als je over een account beschikt. Tot op heden is dat ook zo. Maar het is goed mogelijk dat dit gaat veranderen. In de nieuwste bètaversie van de berichtendienst wordt gesproken over een gastmodus. Hiermee wordt het mogelijk om te communiceren met anderen, terwijl diegene geen WhatsApp-account heeft. De informatie hierover wordt gedeeld door WAbetainfo.

Maar hoe werkt het? Wil je met iemand chatten die geen WhatsApp heeft, dan kun je diegene uitnodigen voor zo’n gesprek middels een unieke link. Via de link kan degene zonder WhatsApp chatten, zonder dat hiervoor een account aangemaakt hoeft te worden, of dat hiervoor WhatsApp als app gedownload hoeft te worden. Het vermoeden is dat dit via een WhatsApp Web-achtige omgeving loopt.

WhatsApp zal wel verschillende beperkingen hanteren als via deze weg gechat wordt. Dit betekent dat er geen foto’s, video’s, bestanden of GIFjes gedeeld kunnen worden. Tevens zijn spraakoproepen en video-oproepen niet mogelijk in deze gastgesprekken. Het is niet bekend wanneer de functionaliteit definitief beschikbaar komt.