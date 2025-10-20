Close Menu
    dinsdag 21 oktober
    Enorme Amazon-storing legt vele apps als Signal, Duolingo en Snapchat, Ring stil

    Een grote storing op de webservices van Amazon, zorgt ervoor dat een groot aantal bekende apps platliggen. Het gaat bijvoorbeeld om diensten als Snapchat, Signal en Ring, maar ook Slack en Prime Video.

    Storing bij AWS heeft grote gevolgen

    Sinds maandagochtend zijn er problemen met verschillende applicaties en diensten. Het gaat om een storing bij Amazon Web Services, waardoor verschillende apps en websites onbereikbaar zijn. Naar verluidt zijn de problemen rond 09:00 uur Nederlandse tijd begonnen, en duurt de storing nog altijd voort.

    Duolingo storing

    Er zijn verschillende apps en diensten die gebruik maken van AWS. Het gaat om onder andere Signal, Snapchat, Roblox en Slack, maar ook Ring en Amazon-diensten als Prime Video en Alexa. Verschillende clouddiensten, waaronder Atlassian en Docker hebben ook last van de storing. De storing bij de apps en diensten zorgen ervoor dat je de app niet kunt gebruiken; zo blijft Snapchat onbereikbaar en lukt het versturen en ontvangen van berichten in Signal ook niet.

    Op AlleStoringen wordt gemeld dat ook andere diensten zoals Fortnite, Canva, MyFitnessPal, ClashRoyale, WordOn, Tidal, Life360, Duolingo, Hay Day en andere partijen last hebben van de storing.

