Notion review: ontzettend handige, veelzijdige notitie-app

Ben je op zoek naar een notitie-app die niet alleen op Android werkt, maar op veel meer systemen? Dan is Notion zeker het overwegen waard. De applicatie is al een tijdje favoriet van mij.

Notion

Vreemd genoeg hebben we Notion nog nooit echt uitgebreid besproken op DroidApp. Luke heeft hem in eerdere jaren meegenomen in het overzicht met zijn onmisbare apps van een bepaald jaar, maar uitgebreide aandacht kreeg Notion niet. Daar zullen we vandaag verandering in brengen. De notitie-app is inmiddels ook hier flink gebruikt en dat is niet zonder reden: de dienst is namelijk erg veelzijdig.

Notion is gratis te gebruiken en aanmelden kan eventueel direct met je Google-account. Niet alleen voor het maken van notities is de dienst handig, maar ook taken bijhouden en dergelijke behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast onderscheidt Notion zich met AI-functies en kun je gebruikmaken van sjablonen en templates, zodat er altijd een passende stijl tussenzit.

Notion is een gebruiksvriendelijke app, maar kan door de vele functies wel even zoeken zijn in het begin. Als je op zoek bent naar een goede app is Notion prima, maar wil je een schitterende stijlvolle toepassing, dan kan je beter zoeken naar alternatieven.

AI

AI kan je overal oproepen, maar gratis gebruikers zijn beperkt tot enkele opdrachten. Wil je AI langer gebruiken, dan zul je moeten upgraden naar een abonnement van Notion. Met de kunstmatige intelligentie in de app kan je Notion AI vragen om hulp bij het schrijven, of te brainstormen, maar ook antwoorden te krijgen op vragen en je content beter te maken. Zo kan je aangeven dat je bepaalde content in tabellen wilt zien; en dat voert de tool vervolgens uit. Vooral wat informatie in een tabel plaatsen doet de app goed.

Helaas kan ik verder niks meer testen met Notion AI, want de gratis credits heb ik blijkbaar verbruikt. Wil je Notion AI vaker gebruiken, dan kan dat met een abonnement waarvoor de prijs begint bij 11,99 euro per maand.

Wel kun je uiteraard handmatig tabellen aanmaken of zelf nog aan de slag met verschillende opties.

Nog meer opties

En die verschillende opties zijn er een hoop. Je kunt meerdere notities maken en deze onderverdelen in groepen en bij een notitie kun je sub-notities maken. Een notitie kan je desgewenst voorzien van een emoji zodat je deze sneller herkent, en je kunt een grote headerfoto toevoegen. Op die manier kun je een notitie helemaal personaliseren naar eigen wens. Uiteraard kun je je notities delen met anderen, zodat je vrienden op Notion ook kunnen reageren en bewerken.

Bij notities vind je nog enkele andere handige tools. Zo kun je aantekeningen achterlaten bij een alinea of snel een foto invoegen. Uiteraard kan er gewerkt worden met tekstopmaak, waarbij je kunt denken aan inspringing, bulletpoints en meer. Notities kun je ook offline opslaan op het apparaat.

Notion werkt niet alleen op Android. Je kunt Notion ook gebruiken in de browser, maar ook met apps voor iOS zoals op de iPhone of iPad. Met de zoekfunctie kun je gericht zoeken en in de inbox vind je vermeldingen, wat handig is als je notities bijhoudt met een team bijvoorbeeld.

Downloaden

