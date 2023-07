Ruff app: minimalistisch en makkelijk notities schrijven

Ruff is een handige app die je kunt gebruiken om onderweg te schrijven. Het doel van Ruff is om schrijven leuk te maken en je ideeën gemakkelijk en snel te kunnen delen.

Schrijf het op!

Ruff kan je zien als een enkel vel tekst waarop je kunt schrijven, en je voortgang wordt automatisch opgeslagen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je iets kwijtraakt als je even wat anders meot doen. Wil je stoppen met schrijven, dan kun je de tekst opzij zetten door naar links te vegen. Later kun je er dan weer op teruggaan in het opgeborgen scherm vind je je oude notities terug. Ook kun je de tekst delen met anderen via de zwevende actieknop.

Ruff is niet bedoeld om je teksteditor of taken-app te vervangen. Het is juist een handige aanvulling daarop. Ruff biedt een goede mix van functionaliteit en flexibiliteit, waardoor het de perfecte tool is voor al je schrijfwerk onderweg. Of je nu concepten, notities, lijsten, ideeën of gedachten wilt opschrijven.

Via de instellingen kan je diverse aanpassingen aan de Ruff app doen, denk daarbij aan het aanpassen van het lettertype of de grootte van de letters. Ook kan je het gedrag van de app instellen bij bijvoorbeeld het opstarten van de app en het opslaan van notities.

In de basis variant kan je tot 10 notities maken maar voor een eenmalige bijdrage van 2,19 euro kan je ontbeperkt en advertentie vrij je gedachten kwijt in Ruff. Download de Ruff app gratis uit de Google Play Store via de onderstaande knop!