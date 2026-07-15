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    Samsung Galaxy Z Flip 8 - Fold 8 header
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    Samsung Galaxy Z Fold 8, Flip 8 en nieuwe smartwatches allemaal op duidelijke foto’s

    Stefan HageDoor Geen reacties3 minuten leestijd

    Samsung heeft later deze maand een aankondiging gepland staan, waar we nieuwe producten te zien zullen krijgen. De fabrikant komt dan met een nieuwe vormgeving voor de Galaxy Z Fold 8, maar ook andere modellen maken hun debuut. Dankzij een lek zien we duidelijke foto’s van de smartphones en nieuwe smartwatches.

    Nieuwe Samsung-producten op beeld

    Samsung presenteert op 22 juli tijdens Galaxy Unpacked naar verwachting zijn nieuwe opvouwbare smartphones en smartwatches. In aanloop naar dat evenement zijn opnieuw officieel ogende afbeeldingen uitgelekt. Dit keer zijn niet alleen de afzonderlijke apparaten te zien, maar ook de complete productlijn, inclusief twee exclusieve kleurvarianten.

    Samsung Galaxy Z Fold 8, Flip 8

    De gelekte afbeeldingen tonen de Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2 samen. Daardoor krijg je een goed beeld van de onderlinge formaatverschillen tussen de toestellen. Vooral de twee Fold-modellen en de compactere Flip 8 laten zien dat Samsung verschillende soorten gebruikers wil aanspreken.

    Naast de bekende kleuren laten de beelden ook twee uitvoeringen zien die uitsluitend via de online Samsung Store verkrijgbaar zouden zijn. Voor de Galaxy Z Fold 8 gaat het om de kleur Pistachio. Ondanks de naam oogt deze tint volgens de gelekte afbeeldingen eerder als een subtiele mix van lichtblauw en grijs.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 wide

    Ook de Galaxy Z Flip 8 krijgt een exclusieve online kleur. Deze uitvoering draagt de naam Mint en heeft een lichte groentint. Net als de Pistachio-variant van de Fold 8 zou deze kleur alleen rechtstreeks via de webwinkel van Samsung verkrijgbaar zijn.

    Samsung Galaxy Z Flip 8

    Smartwatches

    De nieuwe foto’s geven daarnaast opnieuw een blik op de Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2. Hoewel beide smartwatches al eerder in renders verschenen, tonen de nieuwste afbeeldingen ze vanuit enkele andere hoeken. Daardoor is ook het verschil in formaat tussen de twee modellen beter zichtbaar.

    Samsung Galaxy Watch 9 - Watch Ultra 2

    De eerder gelekte afbeeldingen van de afzonderlijke toestellen lieten al zien dat Samsung weinig aan de herkenbare ontwerpen lijkt te veranderen. De nieuwe familiefoto’s bevestigen die indruk en laten vooral zien hoe de verschillende apparaten naast elkaar ogen.

    Als de planning ongewijzigd blijft, worden de Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2 officieel aangekondigd tijdens Galaxy Unpacked op 22 juli. Dan wordt ook duidelijk of de exclusieve kleuren daadwerkelijk onderdeel zijn van het uiteindelijke aanbod.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Fold 7
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    Prijzen vanaf: 1345,00 euro
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    Samsung Galaxy Z Flip 7 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Flip 7
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 848,00 euro
    Alle informatie
    Via Androidheadlines

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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