Samsung Galaxy Z Fold 8, Flip 8 en nieuwe smartwatches allemaal op duidelijke foto’s

Samsung heeft later deze maand een aankondiging gepland staan, waar we nieuwe producten te zien zullen krijgen. De fabrikant komt dan met een nieuwe vormgeving voor de Galaxy Z Fold 8, maar ook andere modellen maken hun debuut. Dankzij een lek zien we duidelijke foto’s van de smartphones en nieuwe smartwatches.

Nieuwe Samsung-producten op beeld

Samsung presenteert op 22 juli tijdens Galaxy Unpacked naar verwachting zijn nieuwe opvouwbare smartphones en smartwatches. In aanloop naar dat evenement zijn opnieuw officieel ogende afbeeldingen uitgelekt. Dit keer zijn niet alleen de afzonderlijke apparaten te zien, maar ook de complete productlijn, inclusief twee exclusieve kleurvarianten.

De gelekte afbeeldingen tonen de Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2 samen. Daardoor krijg je een goed beeld van de onderlinge formaatverschillen tussen de toestellen. Vooral de twee Fold-modellen en de compactere Flip 8 laten zien dat Samsung verschillende soorten gebruikers wil aanspreken.

Naast de bekende kleuren laten de beelden ook twee uitvoeringen zien die uitsluitend via de online Samsung Store verkrijgbaar zouden zijn. Voor de Galaxy Z Fold 8 gaat het om de kleur Pistachio. Ondanks de naam oogt deze tint volgens de gelekte afbeeldingen eerder als een subtiele mix van lichtblauw en grijs.

Ook de Galaxy Z Flip 8 krijgt een exclusieve online kleur. Deze uitvoering draagt de naam Mint en heeft een lichte groentint. Net als de Pistachio-variant van de Fold 8 zou deze kleur alleen rechtstreeks via de webwinkel van Samsung verkrijgbaar zijn.

Smartwatches

De nieuwe foto’s geven daarnaast opnieuw een blik op de Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2. Hoewel beide smartwatches al eerder in renders verschenen, tonen de nieuwste afbeeldingen ze vanuit enkele andere hoeken. Daardoor is ook het verschil in formaat tussen de twee modellen beter zichtbaar.

De eerder gelekte afbeeldingen van de afzonderlijke toestellen lieten al zien dat Samsung weinig aan de herkenbare ontwerpen lijkt te veranderen. De nieuwe familiefoto’s bevestigen die indruk en laten vooral zien hoe de verschillende apparaten naast elkaar ogen.

Als de planning ongewijzigd blijft, worden de Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2 officieel aangekondigd tijdens Galaxy Unpacked op 22 juli. Dan wordt ook duidelijk of de exclusieve kleuren daadwerkelijk onderdeel zijn van het uiteindelijke aanbod.