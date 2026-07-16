Samsung Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra: alle specificaties uitgelekt

Samsung is al een aantal keer in het nieuws gekomen met de Galaxy Z Fold 8 en de Galaxy Z Fold 8 Ultra. De twee modellen komen nu opnieuw in het nieuws. Een betrouwbare bron deelt de specificaties, samen met de prijs van de nieuwe smartphone. Welke eigenschappen krijgen de twee toestellen?

Galaxy Z Fold 8 (Ultra) specificaties uitgelekt

Samsung lijkt klaar te zijn voor de introductie van zijn nieuwe opvouwbare smartphones. Kort voor de verwachte presentatie zijn vrijwel alle technische specificaties van zowel de Samsung Galaxy Z Fold 8 als de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra uitgelekt, nadat we woensdag al schreven op de vele foto’s van de toestellen. De twee modellen krijgen ieder een eigen positie binnen het assortiment, waarbij de Fold 8 vooral inzet op een lichter ontwerp en de Ultra meer focust op scherm en camera’s.

De grootste verandering bij de Galaxy Z Fold 8 is het vernieuwde ontwerp. Het toestel krijgt een 7,6 inch Dynamic AMOLED 2X-hoofdscherm met een resolutie van 2448 x 1848 pixels en een 5,5 inch buitenscherm. Beide schermen ondersteunen een verversingssnelheid tot 120Hz. Samsung zou bovendien gebruikmaken van een nieuw titanium onderdeel onder het opvouwbare scherm, waardoor de bekende vouw minder zichtbaar moet zijn en het scherm steviger wordt.

Op cameragebied kiest Samsung bij de Fold 8 voor een eenvoudiger opstelling. De telefoon beschikt over een 50 megapixel hoofdcamera en een 50 MP groothoeklens, terwijl de telelens is verdwenen. Zowel het binnen- als buitenscherm krijgt een 10 megapixel-selfiecamera.

Onder de motorkap draait de Fold 8 op de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy-chip, gecombineerd met 12GB werkgeheugen en 256GB, 512GB of 1TB opslag. Alleen de uitvoering met 1TB opslag krijgt 16GB RAM. Verder beschikt het toestel over WiFi 7, Bluetooth 6.0, 5G en NFC.

De batterij heeft een capaciteit van 4800 mAh en ondersteunt 45W snelladen en draadloos opladen. Uitgeklapt is de Fold 8 slechts 4,5 mm dik en met 201 gram behoort hij tot de lichtere opvouwbare smartphones. De verwachte kleuren zijn Graphite, Cream, Lavender en de online exclusieve kleur Pistachio.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Wie meer wil, komt uit bij de Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dit model behoudt een 8,0 inch opvouwbaar AMOLED-scherm, maar krijgt een flink hogere resolutie van 2504 x 2256 pixels. Ook hier zijn beide schermen voorzien van een verversingssnelheid tot 120 Hz en het nieuwe titanium substraat.

De Ultra onderscheidt zich vooral met zijn camera’s. Achterop vind je een 200 megapixel hoofdcamera, een 10 megapixel telecamera met 3x optische zoom en een vernieuwde 50 megapixel groothoeklens, die de eerdere 12 megapixel sensor vervangt. De selfiecamera’s blijven 10 megapixel.

Ook de batterij groeit naar 5000 mAh, eveneens met ondersteuning voor 45W snelladen en draadloos opladen. Ondanks de grotere accu blijft het toestel dun met 4,1 mm in uitgeklapte toestand en een gewicht van 218 gram. Net als de Fold 8 draait ook de Ultra op de Snapdragon 8 Elite Gen 5, met 12GB RAM en maximaal 1TB opslag, waarbij de 1TB-versie eveneens 16GB werkgeheugen krijgt.

De Galaxy Z Fold 8 Ultra verschijnt naar verwachting in Graphite, Cream, Violet Shadow en de exclusieve online kleur Green Shadow.

Volgens de uitgelekte informatie beginnen de prijzen bij €1999 voor de Galaxy Z Fold 8 en €2199 voor de Galaxy Z Fold 8 Ultra. Als de geruchten kloppen, worden beide toestellen binnenkort officieel aangekondigd tijdens Samsungs volgende Unpacked-evenement, op 22 juli.