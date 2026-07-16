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    donderdag 16 juli
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    Definitief: OnePlus stopt in Europa, focus ligt op Oppo

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:1 reactie3 minuten leestijd

    Het hoge woord is eruit: OnePlus houdt op te bestaan in zijn huidige vorm. Al langer gingen er berichten rond dat het einde voor OnePlus nabij was, en zojuist heeft Oppo dit nieuws bevestigd. Hiermee komt een einde aan maanden van geruchten.

    OnePlus stopt in Europa

    OnePlus brengt geen nieuwe producten meer uit in Europa en Noord-Amerika, dit nieuws is zojuist bekend gemaakt door Oppo, het overkoepelende bedrijf van OnePlus en Realme. Het hing al langere tijd in de lucht dat OnePlus zou stoppen in verschillende regio’s. In de afgelopen maanden zagen we onder andere de perscontacten al vertrekken en werd de aanwezigheid van OnePlus in Europa steeds verder afgebouwd. Met het statement dat Oppo nu geeft, wordt het vertrek van OnePlus definitief. De OnePlus 15 en OnePlus 15R zijn hiermee de laatst uitgebrachte producten van het Chinese merk.

    OnePlus 15 test

    De plannen

    De beslissing maakt deel uit van een bredere herstructurering binnen moederbedrijf Oppo. Tegelijkertijd heeft Oppo bekendgemaakt dat Realme geen nieuwe producten meer zal lanceren in China. Het merk gaat zich voortaan volledig richten op internationale markten, waarbij volgens de berichten de Scandinavische landen belangrijk zijn. Voor OnePlus geldt juist het tegenovergestelde: het productbeleid in China blijft volgens het bedrijf ongewijzigd.

    Oppo stelt dat de veranderingen bedoeld zijn om middelen beter te benutten en de samenwerking tussen de verschillende merken binnen het concern te versterken. Daarbij blijft de fabrikant zich richten op premium smartphones en prestaties, zowel via Oppo als via de overgebleven activiteiten van OnePlus en Realme.

    OnePlus Open scherm

    Oppo in Europa

    Voor Europa betekent dit dat Oppo een grotere rol krijgt. Het bedrijf laat weten dat de Europese activiteiten stabiel zijn en dat het merk een sterke positie ziet in het premiumsegment. Dit jaar werd voor het eerst weer een Find Ultra-toestel uitgebracht: de Oppo Find X9 Ultra. Deze smartphone hebben we uitgebreid getest in onze Oppo Find X9 Ultra review.

    Huidige OnePlus-gebruikers

    Tegelijkertijd zegt het merk zich te blijven inzetten voor ondersteuning van bestaande OnePlus-gebruikers, zodat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Voor bestaande gebruikers verandert er volgens de fabrikant weinig. Het merk benadrukt dat after-sales ondersteuning, software-updates en beveiligingsupdates voor huidige toestellen gewoon beschikbaar blijven. Gebruikers behouden dus de ondersteuning die eerder is toegezegd.

    Toestellen die nog Android-updates krijgen, zullen echter geen OxygenOS-updates meer krijgen. De volgende update voor de toestellen is dan ColorOS 17. Of gebruikers dit echt zullen merken, is nog maar de vraag. ColorOS en OxygenOS zijn vrijwel een volledige kopie van elkaar, waardoor in grote lijnen alleen de naam anders is.

    Daarnaast wil Oppo OnePlus-gebruikers die interesse hebben in een overstap naar een ander toestel tegemoetkomen. In verschillende markten, waaronder de Benelux en de Scandinavische landen, worden speciale overstapacties voorbereid. Details hierover zijn nog niet bekendgemaakt.

    OnePlus 12 review

    Ten einde

    Met deze stap komt een belangrijk hoofdstuk voor OnePlus in Europa ten einde. Sinds de introductie van de eerste OnePlus-smartphones wist het merk een trouwe gebruikersgroep op te bouwen dankzij krachtige hardware en een relatief scherpe prijsstelling. Nieuwe OnePlus-toestellen zullen in Europa en Noord-Amerika echter niet meer verschijnen.

    In onze ‘vergeten’-rubriek hebben we meermaals aandacht al besteed aan OnePlus-toestellen. Met natuurlijk de OnePlus One in het bijzonder. In de komende tijd zullen we verschillende OnePlus-toestellen uitlichten.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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