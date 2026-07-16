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    Google Pixel 11-teaser laat Pixel Glow zien

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Google heeft een teaser gedeeld van de nieuwe Google Pixel 11-serie. In de video die door het bedrijf wordt gedeeld, zien we niet alleen de vormgeving van de nieuwe smartphone, maar ook de Pixel Glow-functionaliteit.

    Pixel 11 teaser laat Pixel Glow zien

    Google heeft de eerste officiële teaser van de Pixel 11-serie gedeeld. Na de aankondigingvan het Made by Google-evenement van vorige week bevestigt het bedrijf nu ook de naam van de nieuwe toestellen én geeft het alvast een eerste blik op het ontwerp.

     

    Op een speciale pagina in de Google Store is een toestel te zien dat vermoedelijk de Pixel 11 Pro is, uitgevoerd in een goudkleurige afwerking. Ook de rest van de pagina is volledig in dezelfde kleurstijl vormgegeven. Bovenaan staat de tekst: “De volgende generatie. Google Pixel 11. 12 augustus.” Daarmee maakt Google duidelijk dat de nieuwe Pixel 11-serie op 12 augustus officieel wordt aangekondigd.

    De uitnodiging voor het evenement laat daarnaast weten dat je tijdens de presentatie meer te zien krijgt van zowel Gemini Intelligence als de nieuwe generatie Pixel-apparaten. Daarmee lijkt kunstmatige intelligentie opnieuw een belangrijke rol te spelen tijdens de introductie.

    Pixel Glow

    De teaser geeft ook een eerste aanwijzing over een nieuwe functie die volgens eerdere geruchten Pixel Glow gaat heten. In plaats van een aparte lichtstrip lijkt Google hiervoor gebruik te maken van een cirkelvormig lichtelement op de plek van de cameraflitser, rechts naast de camerabalk. Dat sluit aan bij eerdere geruchten die al wezen op deze oplossing.

    Google Pixel 11 header

    Op basis van de teaser lijkt Pixel Glow verschillende kleuren te kunnen weergeven. Het lichteffect doet denken aan de bekende ronddraaiende kleurrijke indicator die macOS toont wanneer een programma tijdelijk niet reageert, en op de kleuren van Gemini, zoals we bijvoorbeeld op de Google Home Speaker zien. Google heeft nog niet uitgelegd waarvoor Pixel Glow precies wordt gebruikt, waardoor de werking voorlopig nog onduidelijk blijft.

    Meer details over de Pixel 11-serie en de nieuwe functies worden naar verwachting bekendgemaakt tijdens het Made by Google-evenement op 12 augustus. Tot die tijd lijkt Google stap voor stap steeds meer informatie prijs te geven over zijn nieuwe smartphones. Van de week publiceerde Amazon al een flink overzicht met foto’s van de nieuwe smartphones.

    Google Pixel 10 Pro productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro
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    Prijzen vanaf: 859,00 euro
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    Google Pixel 10 Pro XL productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro XL
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    Prijzen vanaf: 973,00 euro
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    Google Pixel 10 Pro Fold productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro Fold
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    Prijzen onbekend
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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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