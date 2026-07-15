Samsung Galaxy S25-serie ontvangt ook beveiligingsupdate juli

Samsung heeft voor de volgende reeks smartphones de update van juli klaargezet. Waar de update eerder deze week al voor de Samsung Galaxy S26-serie verscheen, is het nu de beurt aan de Galaxy S25-modellen.

Juli-update voor Galaxy S25

De Samsung Galaxy S25-serie krijgt vanaf nu de update van juli aangeboden. De fabrikant stelt de update beschikbaar voor de Samsung Galaxy S25, de Galaxy S25+, S25 Ultra en S25 Edge. De vier modellen krijgen de patches van Google, samen met de patches van Samsung. We horen van verschillende lezers, waaronder Theo en Olof dat zij de update kunnen binnenhalen.

De patches van Samsung zorgen voor specifieke verbeteringen voor de Samsung-elementen. Zo zijn er patches voor Knox, SmartThings en de beveiliging van WLAN. Ook andere zaken worden aangepakt, zodat je toestel weer helemaal veilig is.

Je krijgt vanzelf een melding als je de update kunt installeren. Echter kan het even duren totdat je deze melding krijgt. Wil je daar niet op wachten dan kun je naar de instellingen gaan, en bij ‘Software-update’ handmatig controleren op updates. De update heeft een grootte van 570MB.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 553,00 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro

Samsung Galaxy S25 Edge Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 519,00 euro