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    Samsung rolt juli-update uit naar Galaxy S24, A55 en meer

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Samsung heeft de beveiligingsupdate van juli klaargezet voor een reeks apparaten. De update staat onder andere klaar voor verschillende foldables, de Galaxy S24-serie en de Galaxy A55. Er wordt ook nog een toestel uit de S25-serie meegenomen.

    Juli-update voor Galaxy S24 en meer

    Verschillende toestellen van Samsung krijgen vanaf nu de update van juli aangeboden. De beveiligingsupdate van juli voert verschillende verbeteringen in de beveiliging van Android toe. Hierdoor wordt het toestel weer veiliger om te gebruiken. Samsung zelf voegt ook nog eigen patches toe, die specifiek voor de onderdelen van henzelf zijn. We horen van onder andere Alexander, Richard, nog een keer Richard, dat hun toestellen zijn bijgewerkt met de nieuwste security-patch.

    Samsung Galaxy S24 internet

    De update wordt uitgerold naar verschillende toestellen van Samsung. De telefoons die de update krijgen, hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

    Samsung verspreidt de updates vanaf nu voor deze negen toestellen. Krijg je de update binnen die niet in dit rijtje staat, dan horen we het graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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